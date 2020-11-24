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Aktüel Muş'ta gönüllü gençler, topladıkları atıklarla "çöp" yazarak mesaj verdi
Aktüel

Muş'ta gönüllü gençler, topladıkları atıklarla "çöp" yazarak mesaj verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 19:22:45 -
Muş'ta gönüllü gençler, topladıkları atıklarla "çöp" yazarak mesaj verdi

MUŞ (AA) - Muş Valiliği koordinesinde gençlik liderleri ve gönüllü gençler, tarihi Murat Köprüsü çevresindeki çöpleri topladı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla harekete geçen Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğünün gençlik lideri ve gönüllü gençleri, Murat Nehri üzerindeki tarihi Murat Köprüsü çevresinde çöpleri toplayarak poşetlere doldurdu.

Gönüllüler, topladıkları çöp poşetleriyle "Çöp" yazısı yazarak farkındalık mesajı verdi.

Çöpleri toplayan gençleri ziyaret eden Muş Valisi İlker Gündüzöz, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Murat Nehri etrafında gönüllü gençlerin çöp topladığını söyledi.

Gençlerin nehir kıyısında meşrubat şişeleri ile pek çok çeşitte çöp toplandığını ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Poşetler dolusu çöp çıktı. Daha da nehrin hareketine bağlı olarak kıyıya vuran çöpler var. Bunlarda zamanla toplanmak zorunda. Birde nehrin dibinde ve ortasında çöplerde var maalesef. Buraları düzgün bir hale getirdik. Çevreye duyarlı olmak bizim görevimiz. Bundan sonra herkesin daha fazla duyarlı olmasını istiyorum. Nehrin kıyısında araba lastiği çıktı. Nefes alacağımız değerleri koruyalım. Çöp toplayan gençlere şükranlarımı sunuyorum."

Muş Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler de gönüllü gençlerle çöp topladı.


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