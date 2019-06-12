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Muş'ta FETÖ operasyonu! 33 zanlı gözaltında

Muş'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:05
Muş'ta FETÖ operasyonu! 33 zanlı gözaltında

Muş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 33 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilmiş devlet memurlarının da bulunduğu 33 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin adli mercilere sevk edildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:05
  1. Muş
  2. FETÖ operasyonları
  3. terör operasyonu
  4. Gözaltılar var
  5. Terörle Mücadele

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