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Gündem Muş’ta deprem son dakika yıkılan bina var mı? Muş depremi can kaybı oldu mu?
Gündem

Muş’ta deprem son dakika yıkılan bina var mı? Muş depremi can kaybı oldu mu?

Son dakika haberine göre, Muş’ta deprem meydana geldi. Muş’taki deprem sonrası vatandaşlar depremin büyüklüğü ne kadar? Deprem nerede oldu? depremde yıkılan bina olu mu, depremde can kaybı var mı? soruları sorulmakta.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 12:07:00 - 2021-04-07 12:12:54
Muş’ta deprem son dakika yıkılan bina var mı? Muş depremi can kaybı oldu mu?

AFAD'ın verilerine göre, Muş'ta merkez üssü Korkut ilçesinde saat 11:47'de 4.2'lik bir deprem meydana geldi. Muş’ta meydana gelen depremde yıkılan bina ve can kaybı yok. Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre 25 Şubat’ta da Muş’un Varto ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Varto’nun Alabalık köyü olan depremin yerin yaklaşık 4.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklanmıştı.

AFAD son depremler 

Muş deprem fay hattı nereden geçiyor Muş deprem fay hattı haritası
Muş deprem fay hattı nereden geçiyor Muş deprem fay hattı haritası

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Muş deprem fay hattı nereden geçiyor Muş deprem fay hattı haritası

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