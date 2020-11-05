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Aktüel Muş'ta cadde, sokak ve parklarda sigara içmek yasaklandı
Aktüel

Muş'ta cadde, sokak ve parklarda sigara içmek yasaklandı

Muş'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanımına açık alanlarda sigara ve benzeri tütün ürünlerin kullanımı yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 10:04:00 -
Muş'ta cadde, sokak ve parklarda sigara içmek yasaklandı

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi halka açık alanlarda sigara ve benzeri tütün ürünlerinin kullanılması yasaklanmıştır.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hijyen Kurulu'nun Vali İlker Gündüzöz başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren salgının asayiş ve halk sağlığı açısından riskinin yönetilmesi, sosyal izolasyonun sağlanması ve yayılmasının sürdürülmesi için gerekli kararların alındığı bildirildi. 

"Bu kapsamda ilimizde sokak, cadde, meydan, park ve bahçe gibi halka açık alanlarda sigara ve benzeri tütün ürünlerinin kullanılması yasaklanmıştır. Gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve uygulamanın tam anlamıyla uygulanmasının sağlanması gerekmektedir. Yukarıdaki çerçeve, Genel Hijyen Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır."

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