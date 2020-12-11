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Aktüel Muş'ta 112 Acil Çağrı Merkezinden kablo çalan 2 çocuk tutuklandı
Aktüel

Muş'ta 112 Acil Çağrı Merkezinden kablo çalan 2 çocuk tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:50:46 -
Muş'ta 112 Acil Çağrı Merkezinden kablo çalan 2 çocuk tutuklandı

MUŞ (AA) - Muş'ta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden kablo çalan 2 çocuk tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık'ta il merkezindeki 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden 90 metre telekom kablosu çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgede araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 14 ve 17 yaşlarındaki iki çocuğu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen çocuklar tutuklandı.

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