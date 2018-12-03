THY- Euroleague
0553 313 94 23

Müsrif olmayın

Bugün bol bol olan ‘varınızın’ yarın zerresi kalmayabilir..!

03 Aralık 2018 Pazartesi 20:32
Müsrif olmayın

Düne kadar dünyanın en varlıklı halkı olan Japonların hali hepimize ibret olmalı...

Savurganlığın, israfın nasıl pişmanlıklara yol açacağını başına felaket gelmeyenler bilemez maalesef. Yok ve yoksulluk, sadece başkalarına ait bir hadise imiş gibi yanılgı içinde yaşamamak gerek. Şu veya bu şekilde elde avuçta olanlar ansızın ve de hiç beklenmedik bir şekilde kayıp gidebilir. Bir deprem, bir savaş, bir sel, bir heyelan, bir yangın, bir hastalık.. ve daha akla gelmedik milyonlarca sebepten insan bir lokma ekmeye muhtaç kalabilir.

O halde ekmeği ziyan etmeyin, hele hele çöpe atmayın. Ateşi de ziyan etmeyiniz. Bu ülke doğal gazı, tüp gazı döviz ödeyerek alıyor. Yiyecekleri düz tabanlı tencerelerde ve tepsilerde pişiriniz. Tencere, tava ve çaydanlık tabanını aşan her alev enerji israfıdır.

Bulaşıkları makineye koymadan önce soğuk suda çalkalayınız.

Makineyi yarı dolu veya aşırı dolu şekilde kesinlikle çalıştırmayınız.

Yaz aylarında ısı ve nemi azaltmak için sabah veya akşam saatlerinde yıkama yapınız.

Bulaşıklar için maksimum 60 derece su sıcaklığı yeterlidir.

Makine çalışırken mümkünse banyo ve mutfakta aşırı su kullanmayınız.

Biz bunları birkaç örnek diye sıraladık; siz hanımlar, evinizde, giyim kuşamınızda daha kimbilir neler bulur ve gereğini yaparsınız..

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 20:32
  1. müsrif
  2. müsriflik
  3. tutumluluk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çiy nasıl oluşuyor?
    1. Çiy nasıl oluşuyor?
    2. Arnold Schwarzenegger, Trump için..
    3. Hipoglisemi hakkında bunları biliyor..
    4. Ergen çocuğa yaklaşım nasıl olmalı?
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da
    6. Bebekleri yıkarken...
    7. Dudak çatlaklarına doğal çözümler…
    8. Demir eksikliğinin çocuğa olumsuz..
    9. MKE Ankaragücü'nde gözler kupaya..
    10. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
    11. BAE'ye gitmek isteyen manken,..
    12. Mutfaklar büyüyor
    13. Çocuk bakımı ile igili uzmanından..
    14. Ünal Karaman ile Sosa'dan kangal..
    15. Bu eşyaları temizlerken beyaz sirkeyi..
    16. Adana'da kahvaltı kültürü
    17. Beyin kanserini duydunuz mu?
    18. Başkan Erdoğan Venezuela'da konuşuyor..
    19. Bebeği emzikten vazgeçirme yöntemleri
    20. Meşrutiyete kadar kahvaltı levanten..
    Donald Trump geri adım attı
    Donald Trump geri adım attı
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi