Müsrif olmayın

Düne kadar dünyanın en varlıklı halkı olan Japonların hali hepimize ibret olmalı...

Savurganlığın, israfın nasıl pişmanlıklara yol açacağını başına felaket gelmeyenler bilemez maalesef. Yok ve yoksulluk, sadece başkalarına ait bir hadise imiş gibi yanılgı içinde yaşamamak gerek. Şu veya bu şekilde elde avuçta olanlar ansızın ve de hiç beklenmedik bir şekilde kayıp gidebilir. Bir deprem, bir savaş, bir sel, bir heyelan, bir yangın, bir hastalık.. ve daha akla gelmedik milyonlarca sebepten insan bir lokma ekmeye muhtaç kalabilir.

O halde ekmeği ziyan etmeyin, hele hele çöpe atmayın. Ateşi de ziyan etmeyiniz. Bu ülke doğal gazı, tüp gazı döviz ödeyerek alıyor. Yiyecekleri düz tabanlı tencerelerde ve tepsilerde pişiriniz. Tencere, tava ve çaydanlık tabanını aşan her alev enerji israfıdır.

Bulaşıkları makineye koymadan önce soğuk suda çalkalayınız.



Makineyi yarı dolu veya aşırı dolu şekilde kesinlikle çalıştırmayınız.

Yaz aylarında ısı ve nemi azaltmak için sabah veya akşam saatlerinde yıkama yapınız.

Bulaşıklar için maksimum 60 derece su sıcaklığı yeterlidir.



Makine çalışırken mümkünse banyo ve mutfakta aşırı su kullanmayınız.

Biz bunları birkaç örnek diye sıraladık; siz hanımlar, evinizde, giyim kuşamınızda daha kimbilir neler bulur ve gereğini yaparsınız..