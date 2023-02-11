Müslümanlara nefret kusmadan duramayan Merdan Yanardağ’a yurtdışına çıkış yasağı

Hem "Müslümanlar nerede" deyip hem de enkazdan çıkarılırken "Niye tekbir çekiliyor" diyerek zırvalayan, depremin başından beri ortalığı karıştırmak üzere yayın yapan İslam düşmanı Merdan Yanardağ'a yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yanardağ, "Deprem yayınlarımız nedeniyle sabahtan beri Adliye'de ifade verdim. Suçlama "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", iyi mi! İktidar gerçekleri örtmek, bağımsız medyayı susturmak için her şeyi yapıyor. Yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldık. Tam bir skandal. Susmayacağız." dedi.

İslam düşmanlığıyla bilinen TELE 1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, binlerce insanın hayatını kaybettiği, on binlerce insanın yaralandığı büyük depremde yine Müslümanlara nefretini kustu.

Alçakça sözlere imza atan Yanardağ, "Bunları hep söyledik. İnsanlar bile bile merkez sağ muhafazakar partilere, gerici partilere oy vermeye devam ettiler. Gölcük depreminin nedenini, 'Donanma Komutanlığı'nın orduevinde dans ediyorlardı. Bu yüzden Allah'ın cezası onları vurdu' diyen bir zihniyet bugün iktidardır. Bu zihniyet peki bu bölge ağırlıklı olarak muhafazakar bir bölgedir. Dindar bir bölgedir. Geleneklerin egemen olduğu bir bölgedir. Burada hangi yalanı bulacaksınız? Hangi gerekçeyle cezalandırmış olabilir ki Tanrı?" dedi.

Göçükten sağ çıkarılan afetzedeleri kurtaranların 'Allahu Ekber' diyerek sevinç gözyaşları dökmesinden rahatsız olan Yanardağ, "Kurtarma çalışmaları sırasında "Allahu Ekber" diye slogan atmak nasıl bir zihniyettir. Pes artık" dedi.