Müslümanlar İsrail'e neden müdahale edemiyor? İşte cevabı...

Röportajda konuşan ezgi sanatçısı Umut Mürare, Müslüman ülkelerin İsrail'e neden müdahale edemediğini özetliyor.

Mürare, videodaki konuşmasında şu ifadeleri kullanıyor:

Perez'in yıllar önce verdiği cevap!

Bundan yıllar önce İsrail'in o günkü başbakanı Perez'e gazeteciler, "Kur'an'ı Kerim'de sizin devletinizin yıkılacağından bahsediliyor." diyor. O zaman Perez şu cevabı veriyor: Kur'an'da bahsedilen Müslümanlar gelsin, o zaman düşünürüz.

Efendimiz'in (sav) hadis-i şerifi!

Kur'an'da bahsedilen yahudiler, yahudiliğin gereği olarak zalimliklerini yapıyorlar. Biz Müslümanlar Kur'an'daki Müslümanlardan olabiliyor muyuz? Ona bakmamız lazım.

Peygamberimiz (sav) bir gün sahabeye; "Öyle bir gün gelecek ki kafirler, aç kurtların leşe saldırdıkları gibi size saldıracaklar." diyor. Sahabe; 'Biz o gün sayıca az mı olacağız ya Resulallah (sav)' diye soruyor. Peygamberimiz (sav); "Hayır, aksine sayınız fazla olacak. Ama selin önündeki çer çöp gibi olacaksınız. Zira Allah heybetinizi düşmanlarınızın kalbinden çekip alacak ve sizin kalbinize vehn yerleştirecek." cevabını veriyor. 'Vehn nedir ya Resulallah (sav)?' diyorlar. Efendimiz (sav); "Dünyayı sevip ölümü kerih yani çirkin görmektir." diyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

'Düştüğümüz vehn kuyusundan çıkamıyoruz'

Biz şu anda dünyayı çok seviyoruz. Maalesef rahatımıza çok düşkünüz, o rahatlığımızdan vazgeçemiyoruz. Kalkıp masanın başına oturup iki sayfa Kur'an okumaktan aciziz. Günde beş vakit namaz kılmak bize gerçekten çok zor geliyor. Elimizi açıp Filistin'deki kardeşlerimize dua etmek bize çok zor geliyor. Biz o vehn kuyusuna düşmüşüz ve oradan çıkamıyoruz.