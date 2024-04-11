Müslümanlar akın etti! 100 yıl sonra ilk bayram namazı
Yeni Cami 100 yıl sonra Müslümanların Ramazan Bayramı namazı için ibadete açıldı. Selanik’teki bu camide 100 yıl sonra ilk kez bayram namazı kılındı.
Nüfusunun çoğunluğunu Ortodoks Hıristiyanların oluşturduğu Yunanistan’da, 1920’li yıllarda, nüfus mübadelesi döneminde ibadete kapatılan Yeni Cami, 100 yıl sonra Müslümanların Ramazan Bayramı namazı için ibadete açıldı.
100 YIL SONRA İLK KEZ BAYRAM NAMAZI
Selanik’teki bu camide 100 yıl sonra ilk kez bayram namazı kılındı.Bayram namazına Türkiye'den gelen turistler, Yunanistan'daki Müslüman azınlık mensupları, Selanik'te eğitim gören yabancı öğrenciler ve artık kuzey Yunanistan şehrini evi olarak gören mültecilerden oluşan yaklaşık 70 kişi katıldı.
Yunan medyasında yer alan haberlerde, caminin bayramdan sonra da sürekli ibadete açık kalıp kalmayacağı belirtilmedi.