Müslüman’ın Müslüman’dan başka dostu yok! Rus i̇şgali̇ndeki̇ Ukrayna’dan skandal Fi̇li̇sti̇n mesaji!
İşgal altındaki Ukrayna'dan İsrail'e askeri destek mesajı geldi. Yahudi Zelensky komutasında felakete sürüklenen ukrayna halkının askeri güçleri, İsrail için feda edilebilir. Rusya'ya karşı halkını koruyamayan ordu İsrail'in derdine düştü...
İşgal altındaki Ukrayna'dan İsrail'e askeri destek mesajı geldi. Yahudi Zelensky komutasında felakete sürüklenen ukrayna halkının askeri güçleri, İsrail için feda edilebilir. Rusya'ya karşı halkını koruyamayan ordu İsrail'in derdine düştü...
Ukrayna açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ukraine Kudüs ve Tel Aviv'deki sivil halka yönelik roket saldırıları da dahil olmak üzere, İsrail'e yönelik devam eden terör saldırılarını şiddetle kınıyor. Israel in kendisini ve halkını savunma hakkına desteğimizi ifade ediyoruz."