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Medya ‘Müslümanıız diye…’ Koca yürekli minik kızın İsrail sözleri yürekleri sızlattı
Medya

‘Müslümanıız diye…’ Koca yürekli minik kızın İsrail sözleri yürekleri sızlattı

Yeniakit Publisher
2023-11-01 14:20:00 -

Akit TV’de yayınlanan Söz milletin programına minik bir kız çocuğu misafir oldu. Muhabirimizin ‘İsrail zulmünü biliyor musun*’ sorusuna ağlayarak verdiği cevap yürekleri sızlattı.

 Akit TV’de yayınlanan Söz milletin programı gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Vatandaşların fikirlerini paylaştığı programa minik bir kızımız misafir oldu. Muhabirimizin “İsrail zulmünü görüyor musun, televizyonda takip ediyor musun?” sorusuna bakın ne cevap verdi.

“Müslümanız diye…”

Minik kız; “Evet, çocuklar ölüyorlar, benim de kardeşim var, ağızsız dilleri olmayan çocukları öldürüyorlar, onları katlediyorlar” diyerek ağlamaya başladı. Muhabirimizin “neden peki sence” sorusuna ise “Müslümanız diye… Günahsızlar onlar.” Cevabını verdi.

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Yorumlar

Abdullah

Müslüman oldukları için, sivilleri katleden terörist oldukları için.

hikmet

senin o güzel yüreğin o nasipsizler için en büyük okuldur....kocaman yürekli melek....
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