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Müslüman vekile Donald Trump'tan tepki: Gözyaşlarına kanmıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresinin Müslüman vekili Tlaib'in, İsrail'e giriş yasağına ilişkin yaptığı basın toplantısında ağlaması hakkında, "Üzgünüm ama Tlaib'in gözyaşlarına kanmıyorum." dedi.

20 Ağustos 2019 Salı 20:13
Müslüman vekile Donald Trump'tan tepki: Gözyaşlarına kanmıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresinin Müslüman vekili Rashida Tlaib'in, İsrail'e giriş yasağına ilişkin yaptığı basın toplantısında ağlaması hakkında, "Üzgünüm ama Tlaib'in gözyaşlarına kanmıyorum. Uzun süre, onun şiddetini, çılgınlığını ve en önemlisi sözlerini izledim. Şimdi ağlıyor mu?" ifadelerini kullandı.

Trump, Twitter'dan, dün Tlaib ve Ilhan Omar'ın İsrail hükümetinin kendilerine ülkeye giriş yasağı getirmesi hakkında yaptığı ortak basın açıklamasını eleştirdi.

Tlaib'in toplantıda ağlamasına atıfta bulunan Trump, "Üzgünüm ama Tlaib'in gözyaşlarına kanmıyorum. Uzun süre, onun şiddetini, çılgınlığını ve en önemlisi sözlerini izledim. Şimdi ağlıyor mu?" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Tlaib'in İsrail ve Yahudilerden nefret ettiğini savunarak, "O, antisemitik. O ve 3 arkadaşı (Ilhan Omar, Alexandria Ocasio Cortez ve Ayanna Pressley) Demokrat Parti'nin yeni yüzleri. Bununla yaşayın!" paylaşımında bulundu.

Donald Trump geçen ay da söz konusu 4 kadın Kongre üyesine yönelik ırkçı ifadeler kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Perşembe günü Tel Aviv tarafından yapılan açıklamada, ABD Kongresinden iki üyenin İsrail'i boykot düşüncesini destekleme amacı güttüğü gerekçesiyle Filistin topraklarını ziyaretlerinin reddedildiği duyurulmuştu. Ardından yapılan resmi açıklamada, Tlaib'in yalnızca büyükannesini ziyaretine izin verildiği kaydedilmişti.

Filistin çevresinde öfkeyle karşılanan İsrail'in kararı, "ahlak dışı ve Amerikan halkına vurulan bir tokat" olarak değerlendirilmişti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, dün, söz konusu yasağın, "işgal güçlerinin" ABD ve dünya nezdinde rezil olma korkusunu yansıttığını söylemişti.

Trump ise Tlaib ve Omar'ı "İsrail ve Yahudi düşmanı" olarak tanımlamış ve vekillerin İsrail'e girişinin engellenmesi gerektiğini belirtmişti.

Trump, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğer İsrail, Vekil Omar ve Tlaib'in ülkeye girişini engellemezse büyük bir zayıflık göstermiş olur. Onlar, İsrail ve Yahudilerden nefret ediyor ve bu fikirlerini değiştirmek için yapılabilecek hiçbir şey yok. Minnesota ve Michigan, bu vekilleri tekrar Kongre'ye sokmakta çok zorlanacak. Reziller."

Tlaib ve Omar ise dün yaptıkları basın açıklamasında diğer Kongre üyelerine seslenerek, Filistin'e gitmeleri ve "işgalin acımasız gerçeklerine" yakından tanık olmaları çağrısında bulunmuştu. 

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 20:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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