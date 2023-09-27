Müslüman oldu! Göz yaşlarını tutamadı

Almanya vatandaşı 25 yaşındaki Lina Boettcher, tatil için geldiği Bartın'da Müslüman oldu. Havva ismini alan Alman kadın, müslüman olduktan sonra ise sevinç göz yaşı döktü

Müslüman olan arkadaşı ile birlikte tatil yaptığı Türkiye ve Bartın'da İslamiyet'e ilgi duyan 25 yaşındaki Alman Lina Boettcher, Müslüman olmaya karar verdi. Bartın Müftülüğüne başvuruda bulunan Boettcher, düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman olarak "Havva' ismini aldı. Müftü Yardımcısı Hulusi Güner, Boettcher'i kutlayarak ihtida belgesi ve İslam'ın şartları hakkında bilgiler verdi

Kelimei şehadet getirirken duygusal anlar yaşayan ve Hava ismini alan genç kadın, müslüman olduktan sonra ise sevinç göz yaşı döktü.

İslamiyet ile şereflenmesinde vesile olan arkadaşına sarılarak Müslüman olmanın sevincini yaşayan Havva'nın bir süre daha Türkiye'de kalarak, İslamiyet'i daha iyi öğrenmek istediği belirtildi.