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Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı

Hindistan'da bulunan Tac Mahal'de vakit namazlarının kılınması yasaklandı. Ülkedeki Müslümanlar ayağa kalktı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 12:24
Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı

Hindistan Arkeolojik Araştırmalar Kurumunun (ASI), Tac Mahal'de vakit namazlarının kılınmasını yasakladığı bildirildi.

Times of India gazetesinde yer alan habere göre, Yüksek Mahkemenin, temmuz ayında Tac Mahal Türbesi'ndeki mescitte şehir dışından gelen Müslümanların cuma namazı kılmasını yasaklayan kararının ardından ASI, Tac Mahal'de vakit namazlarının kılınmasının da yasaklandığını duyurdu.

ASI yetkilileri, dün türbede abdest için almak için kullanılan su tankını mühürledi. Namaz kıldırmak için camiye gelen İmam Seyit Sadık Ali, sebebini anlayamadığı tedbire şaşırdığını söyledi.

Tac Mahal İntizam Komitesi Başkanı Seyit İbrahim Hüseyin de Tac Mahal'de uzun yıllardır namaz kılındığını, bunu engellemek için ortada bir neden olmadığını belirterek, ASI'ye şikayette bulunacaklarını ifade etti.

Müslüman karşıtı zihniyet

Hüseyin, gerek merkezi hükümetin gerek Agra yerel yönetiminin, Müslüman karşıtı bir zihniyete sahip olmasının söz konusu kararda etkili olduğunu savundu.

ASI Agra Dairesi'nde arkeolog Vasant Swarankar ise kararın, mahkemenin emri uyarınca alındığını, buna göre mabette sadece yerel halkın cuma namazı kılabileceğini söyledi.

Yüksek Mahkemenin kararının ardından Tac Mahal'deki mescitte temmuz ayından bu yana yalnız Agra'da ikamet eden Müslümanlar cuma ve vakit namazları kılabiliyordu

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 12:24
  1. Hindistan
  2. namaz kılmak yasaklandı

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  • ahmetahmet28 dk önce
    çok büyük tehlike, yine alçak ingiliz fitne toh.mlarının hindistanda yeşermesi gibi sanki
Bugünkü Akit

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