Müslüman kadının rol modeli Şule Abla’yı rahmetle anıyoruz

Mücadelesiyle bir döneme damga vuran ve “Huzur Sokağı” ile “Birleşen Yollar” romanlarıyla hatırlanan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler, vefatının 3. yılında rahmetle anılıyor. Anadolu’yu dolaşarak verdiği konferanslarıyla 1960 ve 1970’li yıllarda başörtüsü mücadelesinin simge isimlerinden Şenler, gençliğinde terzide çıraklık yapması, sonraki yıllarda modern başörtüsü modeliyle gençlere örnek olacak yazarın moda anlayışının şekillenmesine vesile oldu.

Yazıları 14 yaşındayken Yelpaze dergisinde yayınlandı

Henüz 14 yaşındayken kaleme aldığı hikayeler Yelpaze dergisinde yayınlanan Şenler, yazılarında Yüksel isminin önüne Şule’yi de ekleyerek “Şule Yüksel” imzasıyla yazılar kaleme almaya başladı.

Şule Yüksel Şenler, 1965’te Batılı modern yaşam tarzını bırakarak dindar bir hayata yöneldi ve tesettüre girdi. Resim, müzik, ney ve kanun eğitimleri de alan Şenler’in başını örtmesi, o yıllarda çokça konuşuldu ve gençlere örnek oldu.

“Müslüman kızların moda kıskacından kurtulması için” çalışan, gençlere bu alanda rol model olan ve başörtüsünün eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesi için çaba sarf eden Şenler, Mehmet Şevket Eygi’nin çıkardığı Yeni İstiklal gazetesinde yazılar kaleme aldı ve bu yazılar nedeniyle hakkında davalar açıldı.

Şenler, başörtülü öğrencilerin üniversitede tesettürlü okuyabilmelerinin önündeki engellerin kaldırılması talebini yüksek sesle ifade etti.

Dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın “Sokaktaki örtülü kadın ve kızların öncüleri cezalarını çekecek” sözleriyle işaret ettiği Şenler, bir mektup yayınlayarak, Cumhurbaşkanının Allah’tan ve milletten özür dilemesi gerektiğini kaydetti. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan yazar, 2 ay sonra affedilmesine rağmen Bursa Cezaevinde 8 aylık cezasını tamamladı.

Halen genç okuyucular tarafından ilgi gören “Huzur Sokağı” romanı 100’den fazla baskı yaptı, 2012’de aynı adla televizyon dizisi haline getirilerek izleyiciyle buluştu. İlk kez bir kadının kaleminden çıkan hidayet romanı olması büyük ses getirdi. Kamusal alanda genç kızların ve kadınların başörtüleriyle hayata tutunma mücadelesini romanında işledi.

Usta yazar “Gençliğin Izdırabı”, “Hidayet”, “Bize Ne Oldu”, “İslam’da ve Günümüzde Kadın”, “Duyuşlar”, “Her Şey İslam İçin”, “Uygarlığın Gözyaşları”, “Kız ve Çiçek”, “Sağ El”, “Bir Bilinçli Öğretmen” ve “Yılanla Tilki” eserlerine de imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın evliliklerine arabulucu olduğu belirtilen Şenler’in hayatı, gazeteci Demet Tezcan tarafından “Bir Çığır Öyküsü: Şule Yüksel Şenler” isimli kitapta kaleme alındı.

28 Ağustos 2019’da 81 yaşında vefat eden Şenler’in cenazesi, Mihrişah Valide Sultan Haziresi’nde kendisi için hazırlanan kabre defnedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, daha önce Şenler’in, kendisinde derin izler bıraktığını vurgulayarak, “Ben ve benim gibi birçok genç hanıma yön vermiş biriydi. Şule Abla, ‘Sizler benim hayalimin süsüyken bugün hayallerimin gerçeğisiniz’ diyebilmiştir. İçinde yaşamaya arzuladığımız dünyayı kuracak cesareti vermiştir o bize” ifadelerini kullanmıştı.