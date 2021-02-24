Müslüman kadına hakarete çıt yok! O ahlâksız tutuklandı

Hasan Eğrigöz Ankara

Her fırsatta kadın haklarından bahseden, en ufak olayda mangalda kül bırakmayan sözde kadın hakları savunucuları, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e yapılan hakarete 3 gündür tek bir laf dahi edemedi.

Akit’in sorusu karşısında sessizliğe büründüler!

Sosyal medyada AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e ilişkin sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Mert Yaşar gözaltına alındı. Tokat Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e sarf edilen hakaret içerikli sözlere her kesimden tepki yağarken, sözde kadın hakları savunucuları hala sessiz. Olayın üstünden 3 gün geçmesine rağmen bir açıklama yapmayan kadın dernekleri, Özlem Zengin’e yapılan hakareti görmezden gelmeye devam ediyor. Olay karşısında suspus olan kadın derneklerinden Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Akit’in “Özlem Zengin’e yapılan hakareti neden kınamıyorsunuz? Kadın değil mi” sorusuna “Doğrudan açıklama yapmıyoruz” şeklinde cevap vererek, konuyu geçiştirdi. Kadın Dayanışma Vakfı da, sorumuzu “Tekil durumlarda açıklama yapmıyoruz. Parti ile alakası yok” diyerek cevaplarken, Türkiye Kadın Hakları Federasyonu ise “Size döneceğiz” diyerek suskunluğa gömülmeyi tercih etti.

O ahlaksız tutuklandı!

Özlem Zengin’e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Mert Yaşar, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.