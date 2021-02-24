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Gündem Müslüman kadına hakarete çıt yok! O ahlâksız tutuklandı
Gündem

Müslüman kadına hakarete çıt yok! O ahlâksız tutuklandı

Laikçi kesime yönelik en ufak olayda ortalığı ayağa kaldıran, ülkenin milli birliğine kasteden teröristlerin dahi savunuculuğunu yapan sözde kadın hakları savunucuları AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e yönelik ahlâksız paylaşıma 3 gündür sessiz.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 09:23:00 -
Müslüman kadına hakarete çıt yok! O ahlâksız tutuklandı

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Her fırsatta kadın haklarından bahseden, en ufak olayda mangalda kül bırakmayan sözde kadın hakları savunucuları, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e yapılan hakarete 3 gündür tek bir laf dahi edemedi.

Akit’in sorusu karşısında sessizliğe büründüler!

Sosyal medyada AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e ilişkin sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Mert Yaşar gözaltına alındı. Tokat Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e sarf edilen hakaret içerikli sözlere her kesimden tepki yağarken, sözde kadın hakları savunucuları hala sessiz. Olayın üstünden 3 gün geçmesine rağmen bir açıklama yapmayan kadın dernekleri, Özlem Zengin’e yapılan hakareti görmezden gelmeye devam ediyor. Olay karşısında suspus olan kadın derneklerinden Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Akit’in “Özlem Zengin’e yapılan hakareti neden kınamıyorsunuz? Kadın değil mi” sorusuna “Doğrudan açıklama yapmıyoruz” şeklinde cevap vererek, konuyu geçiştirdi. Kadın Dayanışma Vakfı da, sorumuzu “Tekil durumlarda açıklama yapmıyoruz. Parti ile alakası yok” diyerek cevaplarken, Türkiye Kadın Hakları Federasyonu ise “Size döneceğiz” diyerek suskunluğa gömülmeyi tercih etti.

O ahlaksız tutuklandı!

Özlem Zengin’e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Mert Yaşar, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

ömer

Laikçi kesim bekleneni yapıyor da...Bizim medya neden ortalığı ayağa kaldıramıyor asıl anlaşılmayan bu...Sesimiz çıkmıyor.
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OSMANLI TORUNU

Bizlerde birazda iğneyi kendimize batıralım,, bunlar zaten batmışlar maksatlarının ne olduğunu biliyoruz, bizler ne yapıyoruz onlar bir notada birleşiyor ama bizler nerde bir kaç kişinin sesi çıkıyor iki kelime cılız ses çıkarıyor yanlız kendini göstermek için o kadar,, Önce bir papatya KADEMİ SORGULAYIN ARANIZDA SONRA KONUŞUN,,
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