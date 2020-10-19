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Aktüel Müslüman dini liderler online olarak toplanacak
Aktüel

Müslüman dini liderler online olarak toplanacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) üye ve gözlemci 68 ülkenin Din İşleri Bakan ve Başmüftülerinin davetli olduğu online toplantı yarın Türkiye saatiyle 13.00’da başlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 18:34:00 -
Müslüman dini liderler online olarak toplanacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen ve İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) üye ve gözlemci 68 ülkenin Din İşleri Bakan ve Başmüftülerinin davetli olduğu online toplantı, yarın yerel saatle 13.00’da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesajının yayınlanacağı toplantıda, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da açılış konuşması yapacak. Toplantıda, İslam Dünyasının ortak meselesi olan Kudüs’le ilgili ortaya çıkan gelişmeler ile başta islamofobi olmak üzere Müslümanların yaşadığı birçok problem müzakere edilecek.

Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade’nin de katılacağı toplantıda, Ermenistan tarafından Azerbaycan’a yönelik saldırılar da ele alınacak.

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