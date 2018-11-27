Müslüm Gürses anısına kulüp kurdular

İzmir Torbalı'da yaşayan bir grup, ünlü sanatçı Müslüm Gürses anısına futbol kulübü kurdu. Tamamı üniversite mezunlarından oluşan "Garipler" isimli futbol kulübü, önümüzdeki yıldan itibaren amatör ligde mücadele etmeyi hedefliyor.

Son olarak anısına çekilen filmle yeniden ülke gündemine oturan Müslüm Gürses, ölümünden sonra da şarkıları ve hayatıyla gündemde. Kulübün ismini Müslüm Gürses'in, "Yakarsa dünyayı garipler yakar" şarkısından esinlenerek koyan gençler, şimdilik halı saha maçlarıyla form tutuyor. Aralarında öğretmen, gazeteci, mühendis, avukat gibi meslek dallarından futbolcular barındıran "Garipler", ilçede de büyük destek gördü.

"Yakarsa dünyayı garipler yakar"

Hem Torbalı'yı tanıtmak hem de Garipler adıyla markalaşmak isteyen kulüp üyeleri haftanın iki günü çeşitli takımlarla maç organizasyonu yapacak. Amatör ligde mücadele edene kadar bölge turnuvalarında yer alacak takımın, logosu da oldukça ilginç.

Müslüm Gürses'in akıllara kazınan kıvırcık saçları ve bıyığın çevrelediği logonun ortasında, "Yakarsa dünyayı garipler yakar" sözü ve altta yine bir dönem Müslüm Baba'nın fanlarının kullandığı jilet silüeti bulunan logo oldukça ilgi çekti. Takım kaptanı İbrahim Danış, "Önümüzdeki yıl gerekli girişimlerde bulunarak, 2'nci Amatör Lig'den futbol hayatımıza başlayacağız" dedi.