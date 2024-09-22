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Gündem Muşlu şehidin son videosu yürekleri dağladı
Gündem

Muşlu şehidin son videosu yürekleri dağladı

Yeniakit Publisher
2024-09-22 22:08:00 - 2024-09-22 22:09:08

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit 2 Operasyonu'nda şehit olan Muşlu Sözleşmeli Piyade Er Maşallah Abakay'ın son paylaştığı video yürekleri dağladı.

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit 2 Operasyonu'nda şehit olan Muşlu Sözleşmeli Piyade Er Maşallah Abakay'ın şehit olmadan önce paylaştığı son video

izleyenleri duygulandırdı. Şehid Abakay kayda aldığı son görüntülerde, “Dedeleri tarih yazan torunlar, tarih okumakla yetinmez, tarih yazar. Burası Irak” ifadelerini kullandı. Bu görüntüler yürekleri dağladı.

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