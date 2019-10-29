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Gündem

Müslim Gündüz'den 29 Ekim günü 'Demokrasi' değerlendirmesi: Bir Müslüman demokratik nizama inanırsa...

28 Şubat'ın en çok tartışılan isimlerinden Aczimendi lideri Müslim Gündüz, "Bir Müslüman Demokratik nizama inanırsa bu adam hakiki Müslüman olamaz." dedi.

2019-10-29 19:41:00 -

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr  

Aczimendi Lideri Müslim Gündüz, İstanbul'daki dergahında yaptığı canlı yayında gelen soruları cevapladı. Gündüz, bir izleyicinin, 'Müslüman için demokrasi ne demektir?' sorusuna, şöyle cevap verdi:

"Laik ve demokratik diyorlar. Demokratik ne demek? 'Allah bizim işimize karışmasın.'

Biz ceza, miras, evlenme-boşanma kanunlarımızı ve her şeyi kendimiz yaparız. 'Allah ahirete baksın. Biz dünyaya bakarız.' Demokrasinin Türkçe ifadesi budur. Bunu bir Müslüman kabul edemez. Bu bir Müslümanın itikadına aykırıdır.

Bir Müslüman Demokratik nizama inanırsa bu adam hakiki Müslüman olamaz."

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Yorumlar

dumanlı

Demokrasiye inanmayan müslüman ülkeleri görüyoruz. Doğal zenginliklerine rağmen müslüman halkları aç, sağlıksız ve elin gavuruna el açar durumda. Hiç bir problemlerini kendileri çözemez itilip kakılırlar. 
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Akit okuru

28 Şubat dersiniz bu adamı hep yazarsınız. Peki bugün neden gündem değeri veriyorsunuz anlamadım. Çok ilginç.
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