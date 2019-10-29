Müslim Gündüz'den 29 Ekim günü 'Demokrasi' değerlendirmesi: Bir Müslüman demokratik nizama inanırsa...

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Aczimendi Lideri Müslim Gündüz, İstanbul'daki dergahında yaptığı canlı yayında gelen soruları cevapladı. Gündüz, bir izleyicinin, 'Müslüman için demokrasi ne demektir?' sorusuna, şöyle cevap verdi:

"Laik ve demokratik diyorlar. Demokratik ne demek? 'Allah bizim işimize karışmasın.'

Biz ceza, miras, evlenme-boşanma kanunlarımızı ve her şeyi kendimiz yaparız. 'Allah ahirete baksın. Biz dünyaya bakarız.' Demokrasinin Türkçe ifadesi budur. Bunu bir Müslüman kabul edemez. Bu bir Müslümanın itikadına aykırıdır.

Bir Müslüman Demokratik nizama inanırsa bu adam hakiki Müslüman olamaz."