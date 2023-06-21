Musk'tan Hindistan'a yatırım sözü

ABD ziyaretine dün başlayan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, New York kentine gelerek teknoloji girişimcisi iş insanı Elon Musk ile görüştü.

Musk, gazeteciler tarafından Tesla'nın Hindistan'a yatırım yapma planı sorulduğunda, "Tesla'nın Hindistan'da olacağından ve bunu mümkün olan en kısa sürede yapacağından eminim" dedi.

Musk, gelecek yıl ülkeyi ziyaret etmeyi planladığını da sözlerine ekledi. Tesla CEO'su, "Başbakana desteği için teşekkür etmek istiyorum ve umarım çok uzak olmayan bir gelecekte bir şeyler duyurabiliriz" şeklinde konuştu.

Musk, sözlerine şöyle devam etti:

"Hindistan, dünyadaki herhangi bir büyük ülkeden daha fazla umut vaat ediyor. Başbakan Modi Hindistan'ı gerçekten önemsiyor; Bizi Hindistan'da önemli yatırımlar yapmaya zorluyor ki, bu bizim yapmaya niyetlendiğimiz bir şey. Biz sadece doğru zamanlamayı bulmaya çalışıyoruz."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

SpaceX'in de CEO'su olan Musk, Starlink uydu internet hizmetini Hindistan'a da getirmeyi umduğunu söyledi.

Tesla'nın yöneticileri geçen ay Hindistan'ı ziyaret etti ve Hintli bürokratlar ve bakanlarla Ülkede otomobil ve pilleri için bir üretim üssü kurulması konusunda görüşmelerde bulundu.

Modi, yarın da ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştirecek.

TWITTER'DAN KARŞILIKLI PAYLAŞIMLAR

Başbakan Modi görüşmeyle ilgili Musk’ın sahip olduğu Twitter hesabından “Bugün sizinle görüşmek harika Elon Musk! Enerjiden maneviyata kadar birçok konuda çok yönlü sohbetlerimiz oldu” mesajını paylaştı. Musk ise “Sizinle tekrar görüşmek bir onurdu” karşılığını verdi.

Hindistan Başbakanı Modi, ABD programına dair “ABD'de ayrıca iş dünyasının liderleriyle tanışma, Hint topluluğuyla etkileşim kurma ve hayatın farklı kesimlerinden düşünce liderleriyle tanışma fırsatı bulacağım. Hindistan-ABD bağlarını ticaret, iş, yenilikçilik, teknoloji ve benzer diğer önemli sektörlerde derinleştirmeye çalışıyoruz” açıklamasını yapmıştı.