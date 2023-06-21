  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanlardan şaşırtan Türkiye kararı! Uçaklar peş peşe havalanmaya başladı

Türk gaz devi sektöre bombayı bıraktı! Türkiye'den doğalgaz rezervi gaz iletimi: Romanya verilecek

Dün devirmek istiyorlardı! Bugün öve öve bitiremiyorlar ABD'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması: Erdoğan'a minnettarız

Otomobil alacaklar dikkat! Ticaret Bakanlığı o süreyi uzattı

ABD'li şirkete: yatırım fonundan PayPal hamlesi kararı aldı! Resmi teklif

Binlerce yıl saklı kalmış bu yer keşfedilmeyi bekliyor! O ilimizde ortaya çıktı, gitmek adeta imkansız

Türkiye'de dev atak: 46,3 milyon dolar getiri, binlerce tonluk satış! Somonu sattı, sektörü şaşırttı!

Asgari ücret zammına göz diktiler

Türkiye'de dev rezerv! Her yerden fışkırıyor, yüz milyarlarca dolar getirisi olacak

JPMorgan duyurdu: ABD hisselerindeki ralli, ikinci yarıda baskı altında kalabilir! Şüphe altında bıraktı
Gündem Musk'tan Hindistan'a yatırım sözü
Gündem

Musk'tan Hindistan'a yatırım sözü

Yeniakit Publisher
2023-06-21 14:29:00 -
Musk'tan Hindistan'a yatırım sözü

Tesla CEO'su Elon Musk ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ülke liderinin ABD'yi ziyareti sırasında bir görüşme gerçekleştirdi. Musk, "mümkün olan en kısa sürede" Hindistan'a yatırım yapmak istediğini söyledi.

ABD ziyaretine dün başlayan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, New York kentine gelerek teknoloji girişimcisi iş insanı Elon Musk ile görüştü.

Musk, gazeteciler tarafından Tesla'nın Hindistan'a yatırım yapma planı sorulduğunda, "Tesla'nın Hindistan'da olacağından ve bunu mümkün olan en kısa sürede yapacağından eminim" dedi.

Musk, gelecek yıl ülkeyi ziyaret etmeyi planladığını da sözlerine ekledi. Tesla CEO'su, "Başbakana desteği için teşekkür etmek istiyorum ve umarım çok uzak olmayan bir gelecekte bir şeyler duyurabiliriz" şeklinde konuştu.

Musk, sözlerine şöyle devam etti:

"Hindistan, dünyadaki herhangi bir büyük ülkeden daha fazla umut vaat ediyor. Başbakan Modi Hindistan'ı gerçekten önemsiyor; Bizi Hindistan'da önemli yatırımlar yapmaya zorluyor ki, bu bizim yapmaya niyetlendiğimiz bir şey. Biz sadece doğru zamanlamayı bulmaya çalışıyoruz."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

SpaceX'in de CEO'su olan Musk, Starlink uydu internet hizmetini Hindistan'a da getirmeyi umduğunu söyledi.

Tesla'nın yöneticileri geçen ay Hindistan'ı ziyaret etti ve Hintli bürokratlar ve bakanlarla Ülkede otomobil ve pilleri için bir üretim üssü kurulması konusunda görüşmelerde bulundu.

Modi, yarın da ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştirecek.

TWITTER'DAN KARŞILIKLI PAYLAŞIMLAR

Başbakan Modi görüşmeyle ilgili Musk’ın sahip olduğu Twitter hesabından “Bugün sizinle görüşmek harika Elon Musk! Enerjiden maneviyata kadar birçok konuda çok yönlü sohbetlerimiz oldu” mesajını paylaştı. Musk ise “Sizinle tekrar görüşmek bir onurdu” karşılığını verdi.

Hindistan Başbakanı Modi, ABD programına dair “ABD'de ayrıca iş dünyasının liderleriyle tanışma, Hint topluluğuyla etkileşim kurma ve hayatın farklı kesimlerinden düşünce liderleriyle tanışma fırsatı bulacağım. Hindistan-ABD bağlarını ticaret, iş, yenilikçilik, teknoloji ve benzer diğer önemli sektörlerde derinleştirmeye çalışıyoruz” açıklamasını yapmıştı.

 

Elon Musk'tan flaş karar! Kallavi zam yaptı
Elon Musk'tan flaş karar! Kallavi zam yaptı

Otomotiv

Elon Musk'tan flaş karar! Kallavi zam yaptı

Elon Musk yine tartışmayı ateşledi! Olay hamle patladı: Neden Twitter'da mesaj sayısını düşürüyor!
Elon Musk yine tartışmayı ateşledi! Olay hamle patladı: Neden Twitter'da mesaj sayısını düşürüyor!

Aktüel

Elon Musk yine tartışmayı ateşledi! Olay hamle patladı: Neden Twitter'da mesaj sayısını düşürüyor!

Elon Musk, araba ve uzayda iyi ama Twitter'ı yıkıma uğrattı
Elon Musk, araba ve uzayda iyi ama Twitter'ı yıkıma uğrattı

Sosyal Medya

Elon Musk, araba ve uzayda iyi ama Twitter'ı yıkıma uğrattı

Türklerin Elon Musk'i Fedlan Kılıçaslan Yapay Zekada Devrim Yaptı !
Türklerin Elon Musk'i Fedlan Kılıçaslan Yapay Zekada Devrim Yaptı !

Aktüel

Türklerin Elon Musk'i Fedlan Kılıçaslan Yapay Zekada Devrim Yaptı !

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23