  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yerli APU60 motorumuz, KAAN'ın bu seneki uçuşunu başlatmak için hazır Kübra Yapıcı cinayetinde dehşet detaylar: Canilerin planlı vahşeti ortaya çıktı 30 ilde büyük operasyon: Çok sayıda kişi tutuklandı CHP’li Emir’e kapak: Silivri’deki adama sor, o sana anlatır İstanbul’da sahte altın operasyonu: Zeytinburnu’nda milyonluk darbe Aziz Yıldırım’dan flaş adaylık kararı! İdam oylamasında CHP’liler satmıştı! CHP’li Başarır’dan “Darağacında Üç Fidan” yüzsüzlüğü! Sanchez'den AB'ye Gazze resti: ABD’nin UCM yaptırımlarını durdurun Rumlar uyudu! İsraiL köyleri satın aldı. İsrail Kuzey Kıbrıs’a komşu oldu İBB’nin yeni rant kapısı İGDAŞ oldu! Şarapçı müdürden 50 milyonluk vurgun
Gündem MUSKİ’de “akraba kadrolaşması” iddiaları: Büyükşehir’den inceleme kararı
Gündem

MUSKİ’de “akraba kadrolaşması” iddiaları: Büyükşehir’den inceleme kararı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MUSKİ’de "akraba kadrolaşması" iddiaları: Büyükşehir’den inceleme kararı

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde son günlerde gündeme gelen “akraba kadrolaşması” ve “usulsüz atama” iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde hizmet veren 6. Bölge Abone İşleri Şube Müdürlüğü üzerinden ortaya atılan iddialar sonrası kurum yönetimi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin harekete geçtiği öğrenildi.

MUSKİ tarafından yapılan açıklamada, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde toplam 142 bin 785 aboneye hizmet veren 6. Bölge Abone İşleri Şube Müdürlüğü’nde tüm iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülmesinin yasal zorunluluk olduğu vurgulandı. Kurum bünyesinde görev yapan personele görev tebliğlerinin yapıldığı ve mevzuat konusunda düzenli bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüldüğü ifade edildi.

MUSKİ’de Denetim Süreci Devam Ediyor

Kurum açıklamasında, MUSKİ’nin her yıl T.C. Sayıştay Başkanlığı ile MUSKİ Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenli olarak denetlendiği belirtildi. Ayrıca Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan uzman denetim ekibinin de Fethiye’de bulunan 6. Bölge Müdürlüğü’nde inceleme ve kontrol çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Hazırlanan tespit ve denetim raporları doğrultusunda detaylı incelemelerin devam ettiği belirtilirken, eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerekli bilgilendirmelerin ilgili birimlere yapıldığı aktarıldı. Yetkililer, ihmal veya kusur tespit edilmesi halinde ilgili kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını açıkladı.

 

Akraba Kadrolaşması İddiaları Mercek Altında

Öte yandan Muğla Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarda son dönemde gündeme gelen akraba kadrolaşması iddialarının da kapsamlı şekilde araştırıldığı öğrenildi. Belediye ve bağlı kurumlarda görev yapan personellere ilişkin bilgilerin ilgili kurumlardan talep edildiği belirtilirken, inceleme sürecinin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran MUSKİ’deki kadrolaşma iddialarıyla ilgili yürütülen incelemelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

İdam oylamasında CHP’liler satmıştı! CHP’li Başarır’dan "Darağacında Üç Fidan" yüzsüzlüğü!
İdam oylamasında CHP’liler satmıştı! CHP’li Başarır’dan “Darağacında Üç Fidan” yüzsüzlüğü!

Gündem

İdam oylamasında CHP’liler satmıştı! CHP’li Başarır’dan “Darağacında Üç Fidan” yüzsüzlüğü!

CHP’li Emir’e kapak: Silivri’deki adama sor, o sana anlatır
CHP’li Emir’e kapak: Silivri’deki adama sor, o sana anlatır

Gündem

CHP’li Emir’e kapak: Silivri’deki adama sor, o sana anlatır

AK Parti'den CHP'ye "Pinokyo" tepkisi Siyaseti çirkinleştirdiler
AK Parti'den CHP'ye "Pinokyo" tepkisi Siyaseti çirkinleştirdiler

Siyaset

AK Parti'den CHP'ye "Pinokyo" tepkisi Siyaseti çirkinleştirdiler

Meclis üyesi gözaltına alındı! Yine CHP yine Cumhurbaşkanına hakaret
Meclis üyesi gözaltına alındı! Yine CHP yine Cumhurbaşkanına hakaret

Gündem

Meclis üyesi gözaltına alındı! Yine CHP yine Cumhurbaşkanına hakaret

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23