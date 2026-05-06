MUSKİ’de “akraba kadrolaşması” iddiaları: Büyükşehir’den inceleme kararı

MUSKİ tarafından yapılan açıklamada, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde toplam 142 bin 785 aboneye hizmet veren 6. Bölge Abone İşleri Şube Müdürlüğü’nde tüm iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülmesinin yasal zorunluluk olduğu vurgulandı. Kurum bünyesinde görev yapan personele görev tebliğlerinin yapıldığı ve mevzuat konusunda düzenli bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüldüğü ifade edildi.

MUSKİ’de Denetim Süreci Devam Ediyor

Kurum açıklamasında, MUSKİ’nin her yıl T.C. Sayıştay Başkanlığı ile MUSKİ Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenli olarak denetlendiği belirtildi. Ayrıca Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan uzman denetim ekibinin de Fethiye’de bulunan 6. Bölge Müdürlüğü’nde inceleme ve kontrol çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Hazırlanan tespit ve denetim raporları doğrultusunda detaylı incelemelerin devam ettiği belirtilirken, eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerekli bilgilendirmelerin ilgili birimlere yapıldığı aktarıldı. Yetkililer, ihmal veya kusur tespit edilmesi halinde ilgili kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını açıkladı.

Akraba Kadrolaşması İddiaları Mercek Altında

Öte yandan Muğla Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarda son dönemde gündeme gelen akraba kadrolaşması iddialarının da kapsamlı şekilde araştırıldığı öğrenildi. Belediye ve bağlı kurumlarda görev yapan personellere ilişkin bilgilerin ilgili kurumlardan talep edildiği belirtilirken, inceleme sürecinin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran MUSKİ’deki kadrolaşma iddialarıyla ilgili yürütülen incelemelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.