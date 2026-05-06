Aldın Aldın listesi indirimlere doyuracak! A101’de 7 Mayıs 2026 kataloğu belli oldu
A101, yeni haftaya ait aktüel ürün kataloglarını duyurarak 7 Mayıs Perşembe günü mağazalarda satışa sunulacak ürünleri paylaştı; özellikle Anneler Günü’ne yönelik hediyelik seçeneklerin öne çıktığı listede pijama takımları, saten kadın çantaları, yatak örtüsü setleri, makyaj masası ürünleri ve Lav marka cam eşyalar gibi çeşitli kategorilerden birçok alternatif dikkat çekiyor ve “Aldın Aldın” kampanyası kapsamında yer alan bu ürünlerin detaylı ve eksiksiz listesi tüketiciler tarafından merakla inceleniyor.

A101’in “Aldın Aldın” kampanyası kapsamında 7 Mayıs Perşembe gününe özel aktüel katalogu yayımlandı ve hem mağaza raflarında hem de resmi internet sitesinde satışa sunulacak ürünler açıklandı; bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Onvo marka 65 inç 4K Ultra HD QLED Google TV, hareketli akıllı LED ekran, dikiş makinesi, stantlı mikser, multi blender seti, doğrayıcı, cam ankastre set ve 125 cc maxi scooter gibi geniş bir ürün yelpazesi yer alırken, kampanya listesinde farklı ihtiyaçlara hitap eden birçok seçenek de bulunuyor ve tüketiciler tarafından merak edilen tüm ürünlerin detaylı ve eksiksiz listesi erişime sunulmuş durumda.

Onvo 65" Frameless 4K Ultra HD QLED Google Tv 26.999 TL HI-LEVEL 55' Frameless UHD QLED WebOS Tv 18.499 TL Falcon 55' UHD Smart Google Tv 21.999 TL Onvo 55' Frameless 4K Ultra HD QLED Tv 18.999 TL Falcon 32' FHD QLED Tv 8.999 TL Nordmende 50' 4K Whale Tv 15.999 TL TCL Onetouch Cep Telefonu 1.599 TL Piranha 9989 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 499 TL Piranha 9990 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 699 TL

English Home Doğrayıcı 1.199 TL English Home Multi Blender Seti 2.299 TL English Home Tost Makinesi 2.299 TL Kiwi Türk Kahve Makinesi 1.299 TL Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.299 TL Singer Dikiş Makinesi 5.799 TL Kiwi Standlı Mikser 2.999 TL Homend Royaltea Çay Makinesi 2.499 TL Philips Toz Torbasız Süpürge 6.499 TL Philips Buharlı Ütü 3.299 TL Philips Şarjlı Dik Süpürge 11.949 TL Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 4.499 TL Pierre Cardin İkisi Bir Arada Saç Maşası ve Düzleştirici 999 TL

ReVolt RSX4 125 CC Maxi Scooter 59.990 TL APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL APEC APT4 Üç Tekerlekli Moped 49.990 TL

Metal Ayaklı Katlanır Bahçe Masası 1.199 TL Minderli Oturma Grubu Seti 4.250 TL Katlanır Sehpa 569 TL İzotermik Piknik Çantası 349 TL

Rimli Desenli Meşrubat Bardağı 69,50 TL Kapaklı Şişe 119 TL Kulplu Bardak 49,50 TL Desenli Saklama Kabı 79,50 TL Ayaklı Sunum Bardağı 44,50 TL

Nehir Metal Servis Gereçleri 6'lı 789 TL Nehir Yemek Kaşığı 6'lı 329 TL Otto 18 Parça Bardak Seti 369 TL

Hascevher Lotus Tava 575 TL Hascevher Lotus Karnıyarık Tencere 899 TL Hascevher Lotus Derin Tencere 899 TL Hascevher Karışık Metal Saklama Kabı Seti 569 TL Seramik Demlik 349 TL Kalp Desenli Seramik Kupa 99,50 TL Yuvarlak Metal Tepsi 89,50 TL Oval Sunum Tepsisi 109 TL Ayaklı Metal Sunumluk 2'li 349 TL Kek Kalıbı Çeşitleri 249 TL Oval Kase Çeşitleri 119 TL Seramik Çerezlik 39,50 TL Seramik Pasta Tabağı 4'lü 299 TL Metal Figürlü Kaşık 4'lü 189 TL 4 Katlı Portatif Çok Amaçlı Dolap 1.299 TL Plasitk Pastacılık Ürünleri 50 TL

Kadın Dantelli Pijama Takımı 379 TL Kadın Takı Çeşitleri 99,50 TL Kanvas Polo Çanta 499 TL Soft Kaymaz Halı 120x180 cm 799 TL Soft Kaymaz Yolluk 80x300 cm 849 TL Soft Kaymaz Yolluk 80x150 cm 449 TL Kilim 120x180 cm 349 TL Pike Yatak Örtüsü Takımı 999 TL Pamuklu Pike 399 TL Pötikare Masa Örtüsü 179 TL Ayak Havlusu 89,50 TL Sofra Bezi 69,50 TL Ekose Masa Örtüsü 89,50 TL Peşkir Kurulama Bezi 3'lü 55 TL Bambulu Yüz Havlusu 109 TL Bambu El Havlusu 59,50 TL Bambu Banyo Havlu Seti 199 TL Bambulu Banyo Paspası 199 TL Makyaj Masası Seti 7.499 TL

Dolu 12V Kumandalı Akülü Araba 8.199 TL 26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 6.499 TL Oyuncak Işıklı Jet Süpürge 329 TL

Dondurulmuş İnce Çıtır Patates 85 TL Dondurulmuş Etli Ekmek 440 g 285 TL Metin Tahin 1KG 169 TL Waffle Kreması 270 g 89,50 TL Karabuğday Ekmeği 450 g 129 TL Garnier Micellar Makyaj Temizleme Suyu 700 ml 249 TL

Mısır Cipsi 218 g 69,50 TL Patates Cipsi 193 g 69,50 TL Kavrulmuş Tuzlu Badem 250 g 139 TL Tuzlu Fıstık 500 g 89,50 TL Kaju 250 g 159 TL Kahve Şurubu Seti 3x100 ml 99,50 TL

Az Yağlı Taze Peynir 1KG 179 TL Lor Peyniri 1KG 79,50 TL Yarım Yağlı Yoğurt 1,5 KG 99,50 TL Şampiyon Kuzu Kokoreç 150 g 229 TL Dondurulmuş Piliç Şinitzel 1KG 129,50 TL

Gofrik Antep Fıstıklı Küp Gofret 140 g 175 TL Glutensiz Fabrika Basmati Pirinç Patlağı 41 TL Pronot Glutensiz Mini Kek 79 TL Glutensiz Damalı Kurabiye 85 TL Eti Kurabiye Mini 150 g 39,50 TL

