Musk açıkladı: Optimusları Optimuslar üretecek

Tesla son yıllarda insansı robot projesi Optimus üzerinde yoğunlaşmış durumda. Başlangıçta beklenen hızla ilerlemese de proje artık çok daha somut bir aşamada. Elon Musk, Optimus’un kısa bir süre içinde iş gücüne dahil olacağını ve daha sonra tüketicilere “yardımcı robot” olarak satışının başlayacağını belirtiyor.

“OPTIMUS, OPTIMUS ÜRETECEK”

Musk, Optimus’un seri üretimine yönelik hatların kurulmaya başlandığını açıkladıktan sonra, şimdi de oldukça iddialı bir vizyon paylaştı:

Optimus robotlarının gelecekte başka Optimus robotlarını üreteceği bir sistem.

Bu fikir, ünlü matematikçi John von Neumann’ın 1940’larda ortaya koyduğu kendi kendini kopyalayabilen makineler konseptine dayanıyor.

Musk’a göre Optimus, bu teoriyi gerçek dünyaya taşıyabilecek ilk insansı robot olabilir.

VON NEUMANN MODELİ HAYAT MI BULACAK?

Von Neumann’ın teorisi, bir makinenin kendi benzerini üretebilen sistemler oluşturmasını öngörüyordu.

Musk ise Optimus’un bu modele uygun şekilde:

Üretim hatlarında görev alabileceğini, Parça montajı yapabileceğini, Zamanla kendi türünü seri üretimle çoğaltabileceğini savunuyor.

Bu gerçekleşirse Optimus, “bugüne kadar üretilmiş en yüksek hacimli ürün” hâline gelebilir.

ROBOTA DAYALI ÜRETİM EKOSİSTEMİ

Musk’ın bu vizyonu; otomasyon, iş gücü dönüşümü ve insan–robot etkileşimi açısından büyük tartışmalar yaratacak türden.

Optimus’un:

Fabrikalarda iş gücünü tamamlaması, İnsanlardan bağımsız üretim süreçleri oluşturması, Ve en radikali, kendi kendini çoğaltabilen robotik ekosistemlerin başlangıcı olması bekleniyor.

TESLA’NIN HEDEFİ: MİLYONLARCA OPTIMUS

Musk’ın açıklamalarına göre Tesla, Optimus’u yalnızca bir ürün değil, geleceğin endüstriyel altyapısını oluşturacak bir “robot ordusu” olarak görüyor.

Bu nedenle Optimus’un üretim hacmi, otomobillerin çok ötesine geçebilir.

Kaynak: Perplexity