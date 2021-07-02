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Müsilaj seferberliğinde son durum
Aktüel Müsilaj seferberliğinde son durum
Aktüel

Müsilaj seferberliğinde son durum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara Denizi’ndeki müsilaj seferberliğinde 1 Temmuz itibarıyla 565 bölgede çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 12:47:00 - 2021-07-02 12:48:59
Müsilaj seferberliğinde son durum

 yeniakit  Ankara 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizliği hakkında bilgilendirmeyi sosyal medya hesabından yaptı.

Müsilajlar bertaraf edilmeye devam ediliyor

Murat Kurum,"Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğimizde 1 Temmuz itibarıyla 565 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. Müsilaj emizleme seferberliğimizin yirmi dördüncü gününde topladığımız 565 m³ müsilaj ile, toplamda 9.959 m³ müsilajı bertaraf ettik" şeklinde konuştu.

1 Temmuz itibariyle illerdeki son durum

Kurum, "1 Temmuz itibarıyla illerimizde; İstanbul 5.421 m³, Kocaeli 476 m³, Bursa 166 m³, Tekirdağ 154 m³, Balıkesir 811 m³, Çanakkale 911 m³, Yalova 2.020 m³ müsilajı Marmara Denizi'mizden toplayıp düzenli depolama sahalarına gönderdik" diye konuştu.

16 milyon 36 bin TL idari para cezası

Kurum,“Müsilaj seferberliğimizde, denetimlerimize de hız kesmeden devam ettik; 8 bin 118 denetimi tamamladık, mevzuata aykırı davranan işletmelere 16 milyon 36 bin TL idari para cezası uyguladık, 2 bin 180 atık su numunesi inceledik” dedi.

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