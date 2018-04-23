MÜSİAD Tiflis şubesini açtı

Açılış törenine MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın yanı sıra Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, MÜSİAD Tiflis Ofisi Başkanı Özgür Yücel, Gürcistan İşverenler Konfederasyonu Başkanı Elguja Meladze, MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Hüseyin Şanlı, Türk ve Gürcü İşadamları Derneği (GÜRTİAD) Başkanı Celal Sancar, MÜSİAD yurtdışı şube başkanları ve temsilcileri ile diğer davetliler katıldı. Açılışın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, MÜSİAD olarak Türkiye dışında 196. şubelerinin açılışını yaptıklarını belirterek toplam 73 ülkede faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan Türkiye’nin Gürcistan’la olan ekonomik ilişkilerini daha da genişletmek için bugün Tiflis’te bir ofisin açılışını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.