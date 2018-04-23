Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

MÜSİAD Tiflis şubesini açtı

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) şubesi açıldı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 07:40
MÜSİAD Tiflis şubesini açtı

Açılış törenine MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın yanı sıra Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, MÜSİAD Tiflis Ofisi Başkanı Özgür Yücel, Gürcistan İşverenler Konfederasyonu Başkanı Elguja Meladze, MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Hüseyin Şanlı, Türk ve Gürcü İşadamları Derneği (GÜRTİAD) Başkanı Celal Sancar, MÜSİAD yurtdışı şube başkanları ve temsilcileri ile diğer davetliler katıldı. Açılışın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, MÜSİAD olarak Türkiye dışında 196. şubelerinin açılışını yaptıklarını belirterek toplam 73 ülkede faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan Türkiye’nin Gürcistan’la olan ekonomik ilişkilerini daha da genişletmek için bugün Tiflis’te bir ofisin açılışını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 07:40
  1. Bursa
  2. Artvin
  3. müsiad
  4. Tiflis
  5. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'de isyan çıktı!
    1. CHP'de isyan çıktı!
    2. "Türkiye Avrupa için çok önemli"
    3. PKK, CHP-İP ittifakından memnun
    4. TOKİ "piyasalara inat" faizi düşürdü
    5. Milyonları kişiye müjde! Bir haftaya..
    6. Türkiye'deki uçuşların başkenti İstanbul
    7. İsrailli alçak vekilden insanlık dışı..
    8. Sabiha Gökçen'deki 2'nci pist yapımı..
    9. Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın..
    10. THY'den anlamlı 23 Nisan hediyesi
    11. Yastık altından tonlarca altın çıktı
    12. MÜSİAD Tiflis şubesini açtı
    13. Kaçak yapılarla mücadeleye vatandaş..
    14. Oy kullanacaklar dikkat! Değişti
    15. Ramazan ve Kurban'a hazırız
    16. Fransız eski Büyükelçi: Rusya ile..
    17. Sultan Abdühamid'te yangın çıktı!
    18. İtiraf etti! HDP çatısı altında..
    19. Akit'in manşetten duyurduğu Erdoğan'ın..
    20. Kesin gibi! HDP'nin cumhurbaşkanı..
    "ABD'li yetkililer 'Türk ordusu artık daha da güçsüz' dedi"
    "ABD'li yetkililer 'Türk ordusu artık daha da güçsüz' dedi"
    Türklerle ilgili sözleri İran'ı karıştırdı
    Türklerle ilgili sözleri İran'ı karıştırdı
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Tükürdüğünü yaladı... Akşener 'abidik gubidik' işlere girdi
    Tükürdüğünü yaladı... Akşener 'abidik gubidik' işlere girdi