  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi MÜSİAD SAMEKS aralıkta 52,2 puana yükseldi
Ekonomi

MÜSİAD SAMEKS aralıkta 52,2 puana yükseldi

Endekste gözlenen bu artışta sanayi sektörü endeksinin önceki aya göre 8,5 puan artarak 55,8'e yükselmesi etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:12:50 -
MÜSİAD SAMEKS aralıkta 52,2 puana yükseldi

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), aralıkta önceki aya göre 2,9 puan artarak 52,2 değerine yükseldi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Aralık 2020 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, önceki aya göre 2,9 puan artışla 52,2 değerinde gerçekleşti.

Endekste gözlenen bu artışta sanayi sektörü endeksinin önceki aya göre 8,5 puan artarak 55,8 seviyesine yükselmesi etkili oldu. Hizmet sektörü endeksi de 0,3 puan artarak 50,9 seviyesine yükseldi ve kasıma ilişkin olumlu görünümünü sürdürdü.

Sanayi sektörü endeksinde gözlenen ivmelenmede yeni siparişlerde gerçekleşen hızlı artış etkili olurken, hizmet sektörü endeksinde ise girdi alımlarının yüksek seyrini korumasına karşın iş hacmindeki durağan görüntünün devam ettiği görüldü.

Böylece aralıkta 2,9 puan artarak 52,2 seviyesine yükselen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, 50 referans değerinin üzerinde yer aldı ve bu döneme ilişkin reel sektördeki toparlanmaya işaret etti.


- Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret etti


Ekim ve kasımda 50 referans değerinin altında seyrederek yılın son dönemine yönelik olumsuz bir görünüm arz eden SAMEKS Bileşik Endeksi, aralıkta 2 aylık aradan sonra yeniden 50 referans değerinin üzerine çıktı.

Böylece çeyreklik 50,5 puan ortalamasıyla Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret eden SAMEKS, son dönemde atılan parasal sıkılaştırma adımlarına karşın reel sektörde hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye karşı savaş çağrısı yapmıştı... Rusya'dan ters köşe yapan cevap
Dünya

Türkiye'ye karşı savaş çağrısı yapmıştı... Rusya'dan ters köşe yapan cevap

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in savaş hazırlığı çağrısına ilişkin, a..
Netanyahu casusunu karşıladı! Asfaltı öptü
Dünya

Netanyahu casusunu karşıladı! Asfaltı öptü

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'de 30 sene hapis yatan İsrailli casusu Tel Aviv'deki havalimanında karşıladı. ..
Hakkında 3 yıl hapis cezası istenen Dilipak'tan basın açıklaması! 'Erdoğan' ayrıntısı dikkat çekti
Gündem

Hakkında 3 yıl hapis cezası istenen Dilipak'tan basın açıklaması! 'Erdoğan' ayrıntısı dikkat çekti

Gazetemiz Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak, yazısındaki ifadelerin çarpıtılmasının ardından AK Parti Kadın Kolları ve KADEM tarafından a..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay