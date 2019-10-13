MÜSİAD, Hindistan ile “ticari köprü” kuruyor MÜSİAD, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile iş birliği çalışmalarını görüşmek üzere Hindistan’a yönelik iş gezisi programı düzenleyecek.

Türkiye’nin ihracatının geliştirilmesi ve dünya pazarlarında daha etkin rol oynaması amacıyla çalışmalarını sürdüren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Özbekistan’ın ardından Hindistan’a yönelik iş gezisi programı düzenleyecek. Türk Hava Yolları (THY), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Confederation of Indian Industry (Hint Endüstri Konfedarasyonu), ortaklığında, 14-18 Ekim 2019’da düzenlenecek programda, Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatları, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile iş birliği çalışmaları görüşülecek. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Hindistan’ın Türkiye’nin belirlediği hedef ülkeler arasında 1 numarada yer aldığını belirtti.

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