  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi MÜSİAD Ankara Başkanı Acar: "Bangladeş ile köklü ilişkilerimiz var"
Ekonomi

MÜSİAD Ankara Başkanı Acar: "Bangladeş ile köklü ilişkilerimiz var"

Yeniakit Publisher
2020-09-15 15:35:14 -
MÜSİAD Ankara Başkanı Acar: "Bangladeş ile köklü ilişkilerimiz var"

ANKARA (AA) - MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, Türk ve Bengal milletleri arasındaki ilişkinin, Bangladeş'in kurulmasından önceye dayanan köklü tarihi ve kültürel temelleri olduğunu belirtti.

MÜSİAD Ankara Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Siddiki, Acar ve şube üyelerinin katılımıyla iş toplantısı gerçekleştirildi.

Acar, buradaki konuşmasında, Türk ve Bengal milletleri arasındaki ilişkinin, Bangladeş'in kurulmasından önceye dayanan köklü tarihi ve kültürel temellere sahip olduğunu belirterek, "Kurtuluş Savaşı'mıza maddi ve manevi yardımda bulunan Güney Asya Müslüman halklarından biri de Bengallilerdir." ifadesini kullandı.

Acar, şunları kaydetti:

"Türkiye, Bangladeş'i Lahor'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle 22 Şubat 1974 tarihinde tanımıştır. 1976 yılında Dakka Büyükelçiliğimiz, 1981 yılında ise Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliği açılmıştır. Bangladeş, 5-6 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 45. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yapmıştır."

Bangladeş'te 2014 yılından bu yana Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin faaliyet gösterdiğini ifade eden Acar, ofisin bu sürede ülke genelinde 60'tan fazla projeyi hayata geçirdiğini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız gazeteciden Macron'a olay sözler: Kör müsün yoksa sağır mı?
Gündem

Fransız gazeteciden Macron'a olay sözler: Kör müsün yoksa sağır mı?

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında haddini aşan sözler sarfeden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinde düzenlediği bir basın ..
CHP'li 'tecavüzcü başkan'ın bir pisliği daha ortaya çıktı
Gündem

CHP'li 'tecavüzcü başkan'ın bir pisliği daha ortaya çıktı

Aydın'nın Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden kadın, suç duyurusunda bulundu. Kadın, İ..
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na protesto
Gündem

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na protesto

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) farklı şirketlerinde çalışırken işten çıkarıldıklarını bildiren ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı