  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor Musaba 4,5 yıllığına Fenerbahçe'ye imza attı
Spor

Musaba 4,5 yıllığına Fenerbahçe'ye imza attı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Musaba 4,5 yıllığına Fenerbahçe'ye imza attı

Fenerbahçe, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Anthony Musaba konusunda mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, bugün öğle saatlerinde oyuncunun temsilcisiyle yapılan final görüşmesinin ardından anlaşmayı tamamladı.

Fenerbahçe, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Anthony Musaba konusunda mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, bugün öğle saatlerinde oyuncunun temsilcisiyle yapılan final görüşmesinin ardından anlaşmayı tamamladı. 

Taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda Anthony Musaba, Fenerbahçe ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Transfer sürecinin tüm detayları da netlik kazandı.

Fenerbahçe yönetimi, Musaba’nın Samsunspor ile olan sözleşmesinde yer alan 5 milyon 750 bin Euro’luk serbest kalma bedelini 2 Ocak tarihinde Samsunspor’un hesabına yatıracak. Bu ödemenin ardından transfer resmen tamamlanacak ve oyuncu sarı-lacivertli formayı giyecek. 

Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre ödeme ve evrak sürecinde herhangi bir sorun bulunmuyor.

Anthony Musaba’nın lisans işlemlerinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Hollandalı futbolcu, 6 Ocak’ta Adana’da oynanacak kupa maçında eski takımı Samsunspor’a karşı Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacak.

Teknik heyetin, Musaba’yı hücum hattında önemli bir koz olarak gördüğü ve maç kadrosunda değerlendirmeyi planladığı öğrenildi.

Samsunspor'dan "Musaba-Galatasaray" açıklaması
Samsunspor'dan "Musaba-Galatasaray" açıklaması

Spor

Samsunspor'dan "Musaba-Galatasaray" açıklaması

Samsunspor, Musaba’nın sözleşmesi feshetti
Samsunspor, Musaba’nın sözleşmesi feshetti

Spor

Samsunspor, Musaba’nın sözleşmesi feshetti

Samsunspor'dan "Musaba-Galatasaray" açıklaması
Samsunspor'dan "Musaba-Galatasaray" açıklaması

Spor

Samsunspor'dan "Musaba-Galatasaray" açıklaması

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23