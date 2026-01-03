Musaba 4,5 yıllığına Fenerbahçe'ye imza attı

Fenerbahçe, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Anthony Musaba konusunda mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, bugün öğle saatlerinde oyuncunun temsilcisiyle yapılan final görüşmesinin ardından anlaşmayı tamamladı.

Taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda Anthony Musaba, Fenerbahçe ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Transfer sürecinin tüm detayları da netlik kazandı.

Fenerbahçe yönetimi, Musaba’nın Samsunspor ile olan sözleşmesinde yer alan 5 milyon 750 bin Euro’luk serbest kalma bedelini 2 Ocak tarihinde Samsunspor’un hesabına yatıracak. Bu ödemenin ardından transfer resmen tamamlanacak ve oyuncu sarı-lacivertli formayı giyecek.

Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre ödeme ve evrak sürecinde herhangi bir sorun bulunmuyor.

Anthony Musaba’nın lisans işlemlerinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Hollandalı futbolcu, 6 Ocak’ta Adana’da oynanacak kupa maçında eski takımı Samsunspor’a karşı Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacak.

Teknik heyetin, Musaba’yı hücum hattında önemli bir koz olarak gördüğü ve maç kadrosunda değerlendirmeyi planladığı öğrenildi.