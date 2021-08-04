Musa Avsever kimdir? Orgeneral Musa Avsever nereli? 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever kaç yaşında?
Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever mi oldu? 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever terfi etti mi? YAŞ toplantısında Orgeneral Musa Avsever’in yeni görevi de merak ediliyor. Görev süresini ve yaş haddini bu sene dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın yerine teamüllere göre 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in olması bekleniyor. Peki 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever kimdir? Orgeneral Musa Avsever nereli?
Musa Avsever 7 Kasım 1957 tarihinde Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Nernek köyünde doğdu. 1. Ordu Komutanı olarak görev yapmakta. 2003'te tuğgeneral, 2007'de tümgeneral, 2012'de korgeneral rütbesine terfi etti. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında orgeneralliğe terfi etti ve 1. Ordu Komutanlığına getirildi.
2021 YAŞ toplantısı
Kuvvet komutanlarının emekliye ayrılmaları durumunda ise teamüllere göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında en kıdemli orgeneral durumundaki 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanlığında Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu kuvvet komutanlığının en kuvvetli adayları arasında bulunuyor.