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Aktüel Muş merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
Aktüel

Muş merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 11:59:48 -
Muş merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

MUŞ (AA) - Muş merkezli 3 ilde silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, Muş, Batman ve Diyarbakır'da "silah ve mühimmat kaçakçılığı" ile kurusıkı tabancaları normal tabancaya dönüştürerek satışını yapan kişilere yönelik 15 Aralık'ta 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Muş'ta 9, Diyarbakır'da 4 ve Batman'da 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, piyade tüfeği, 9 av tüfeği, gerçek tabancaya dönüştürülmek üzere hazırlanmış 26 kurusıkı tabanca, 43 Kalaşnikof şarjörü, 3 M16 piyade tüfeği şarjörü, HK-33 piyade tüfeği şarjörü, 102 tabanca şarjörü, 319 kurusıkı tabanca şarjörü, 7 av tüfeği namlusu, 417 av tüfeği fişeği, 7.65 milimetre çapında 201 tabanca mermisi, 9 milimetre çapında 594 tabanca mermisi, 170 kurusıkı tabanca fişeği, bıçak ve hücum yeleği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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