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Seçim 2019 Sayfası

Murzioğlu: "Gündemimiz ekonomi olmalı"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Kısa vadede pek çok seçim yaşadık.

24 Nisan 2019 Çarşamba 17:13
Murzioğlu: "Gündemimiz ekonomi olmalı"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Kısa vadede pek çok seçim yaşadık. Bundan sonraki dönemde ana gündem maddemiz Türkiye’nin kalkınma hedeflerine hizmet etmek olmalı. Gündemimiz ekonomi olmalı” dedi.


Samsun TSO Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Davut Altan Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Murzioğlu, Nisan ayı faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı uğurlu olmasını dileyen Murzioğlu, yeni seçilen ve güven tazeleyen tüm belediye başkanlarına başarılar diledi.


4,5 yıllık seçimsiz bir döneme girdiklerini ifade eden Murzioğlu, “Kısa vadede pek çok seçim yaşadık. Bundan sonraki dönemde ana gündem maddemiz Türkiye’nin kalkınma hedeflerine hizmet etmek olmalı. Gündemimiz ekonomi olmalı” diye konuştu.



"Ülkelerin gücü ekonomisiyle ölçülmektedir"


Çok kıymetli bir dönemi yaşadıklarını aktaran Murzioğlu, “Ama sorumluluğumuz da bir o kadar büyük. İnançla, can siperane kazanılmış, imkansızlıklarla kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladığımız bir dönemdeyiz. Logoda, Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a gelişi, Milli Mücadele’nin başlaması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu ve Cumhuriyetin ilanı var. Bizim verilen canlara, dökülen kanlara borcumuz var. Bu nedenle gündem artık ekonomi olmalıdır. Çünkü bugün ülkelerin gücü ekonomisiyle ölçülmektedir. Türkiye’nin bölgesinde ve küresel ekonomide yükselmesi için hepimize görev düşüyor. Şüphesiz bu, en büyük vatanseverliktir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin üretme kapasitesine hizmet etmek üzere bizlerde en büyük gayreti göstermeye devam edeceğiz. En büyük değerimiz, en büyük gücümüz olan birlik ve beraberlik duygusuyla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



"Teknik Destek Sözleşmesi imzaladık"


Murzioğlu, üyelerinin özellikle muhasebe ve insan kaynakları departmanlarını yakından ilgilendiren bordro yönetimi ve özlük işlemleri konusunda kapsamlı bir eğitim programı düzenlemek üzere Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na bir proje sunarak Teknik Destek Sözleşmesi imzaladıklarını kaydetti.



"Dış ticaret kapasitemizin geliştirilmesi amaçlanıyor"


Türkiye AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi Oda Eşleştirme Toplantısı’na katıldıklarını belirten Murzioğlu, "Bu toplantıda, bahsini ettiğim program kapsamında 144 bin euro hibe desteği alan AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projemizle ilgili sunum da gerçekleştirdik. Bu proje ile dış ticaret kapasitemizin geliştirilmesi amaçlanıyor. Projeyle, dış ticaret eğitimleri, dış ticaret danışmanlığı, farkındalık artırma seminerleri gibi faaliyetler düzenlenecektir" ifadelerini kullandı.


Murzioğlu’nun konuşmasının ardından gündem maddeleri meclis üyelerince kabul edildi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 17:13
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