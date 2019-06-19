Mursi'nin şehadeti Türk halkını yasa boğdu! Mısır'ın 5. ve seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davası esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. İslam alemi şehit Mursi için tek vücut olup saf tutarken, Türkiye'nin 81 ilin de merhum için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 17 Haziran'da mahkeme esnasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Mursi'nin vefatı İslam alemini yasa boğarken, dünya genelinde merhum için gıyabi cenaze namazı kılındı. Mursi'nin naaşı, ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'te ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda sonsuzluğa uğurlandı. Muhammed Mursi'nin şehadeti Türk halkını da yasa boğdu. Merhum Mursi için Türkiye'nin 81 ilinde gıyabi cenaze namazı kılınırken, vatandaşlar İslam alemine birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

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