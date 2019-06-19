0553 313 94 23

Mursi'nin şehadeti Türk halkını yasa boğdu!

Mısır'ın 5. ve seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davası esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. İslam alemi şehit Mursi için tek vücut olup saf tutarken, Türkiye'nin 81 ilin de merhum için gıyabi cenaze namazı kılındı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:45

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 17 Haziran'da mahkeme esnasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Mursi'nin vefatı İslam alemini yasa boğarken, dünya genelinde merhum için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi'nin naaşı, ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'te ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda sonsuzluğa uğurlandı.

Muhammed Mursi'nin şehadeti Türk halkını da yasa boğdu. Merhum Mursi için Türkiye'nin 81 ilinde gıyabi cenaze namazı kılınırken, vatandaşlar İslam alemine birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:45
  1. Muhammed Mursi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
    1. Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 4..
    2. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    3. Beşiktaş, Ömer Toprak anlaşma sağladı!..
    4. Ardahan’da "Nöbetçi Fırın" uygulaması
    5. ANALİZ - Körfez'de sıcak savaş uzak..
    6. Kocaeli TEM’de zincirleme kaza trafik..
    7. Nazilli’de hayatı durduran felaketin..
    8. Adnan Sezgin; “Aydın afet bölgesi ilan..
    9. Bakan Selçuk: “Teknoloji..
    10. ASEAN liderlerine Rohingya uyarısı
    11. Büyükçekmece’de okuma seferberliği..
    12. Akdeniz'de dev uyuşturucu operasyonu!..
    13. Etrafa ateş açıp kayın pederini..
    14. Macaristan'da Yemenli öğrencilere..
    15. Pınar Karşıyaka'da yeniden Ufuk Sarıca..
    16. Mehmet Baransu davasında dosya mütalaa..
    17. Sinop’ta camiler çocuklar ile şenlendi
    18. Karadeniz’de küflü sezonu
    19. Eyüp Belediyesi “2020-2024 stratejik..
    20. Sınır ötesine 7 tır yardım daha..
    21. Evkur Yeni Malatyaspor futbolcu..
    22. AVM’den yılın en uzun gününde uzun..
    23. Hafif ticari araç kayaya çarptı: 1..
    24. 6 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 3..
    25. Rezalet ötesi karar! Mahkeme, onursuz..
    26. Başkan Atay temizlik çalışmalarını..
    27. Komşular arasında kavga
    28. Silahla adam yaralayan şahıs yakalandı
    29. Niğde motifleri işlenecek müzede..
    30. Ordu Valisi, makam aracını sünnet..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu