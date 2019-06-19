“Mursi’nin eşi öldü” iddialarına yalanlama!

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Pazartesi günü şehit oldu, dün Kahire'de yoğun güvenlik önlemleri altında defnedildi. Cenaze işlemleri sonrası sosyal medyadan Muhammed Mursi'nin eşi Necla Mahmud’un kalp krizi geçirip vefat ettiği haberleri yayıldı. Mursi çiftinin oğlu Abdullah Mursi, sözkonusu iddiaları yalanladı.

HaberTürk’te konuşan Gazeteci- Yazar Turan Kışlakçı, sosyal medyada Muhammed Mursi'nin eşinin kalp krizi geçirdiği yönündeki haberleri görünce hemen oğlu Abdullah Mursi'yi arayıp başlığı sağlığı mesajı vermek istediğini belirtince, Abdullah Mursi haberin doğru olmadığını annesi biraz önce görüştüğünü ifade ettiğini söyledi.

Abdullah Mursi annesini sağlık sorunları olduğunu ancak durumunun şu an için çok iyi olduğunu belirtti. Kışlakçı, “Sosyal medyadaki dezenformasyona dikkat etmemiz gerekiyor. Kuvvetle muhtemel Mursi'ye dünyada yönelen büyük sempatiyi bazı çevreler yıpratmak amacıyla kara propaganda yürütüyor buna çok dikkat edilmesi gerek. Ben vefat haberini duyunca hemen Rahmetli Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi'yi aradım başsağlığı dileyecektim ki oğlu annesini yaşadığını söyledi.” dedi.