Mürsel Başer kimdir? Mürsel Başer hangi görevlerde bulundu?
Milli Görüş’ün önemli kademelerinde görevlerde bulunan ve liderliğini rahmetli Necmettin Erbakan’ın yaptığı Milli Görüş davası için gece gündüz çalışan Mürsel Başer hayatını kaybetti. Mürsel Başer kimdir? Mürsel Başer hangi görevlerde bulundu?
Milli Görüş'ün öncü isimlerinden astsubay emeklisi Mürsel Başer, 88 yaşında hayatını kaybetti. Başer’in cenaze namazı, Bahçelievler Mehmet Ülker Camii’nde dün öğle namazını müteakip mezarlığına defnedildi.
Mürsel Başer kimdir?
1933 yılında Çorum’da doğan, TSK’da Topçu sınıfında astsubay olarak görev yapan Mürsel Başer, emekliliğinden sonra bütün hayatı boyunca Milli Görüş davası için çalıştı. Milli Görüş partilerinde ilçe başkanlığı dahil birçok idari görevler yaptı. Milletvekili ve belediye başkanlıklarına aday oldu. Mürsel Başer 13 Aralık 2021 tarihinde hayata gözlerini yumdu.