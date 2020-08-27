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Ekonomi Muratbey Gümrük Sahası'nda kaçak parfüm ele geçirildi
Ekonomi

Muratbey Gümrük Sahası'nda kaçak parfüm ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-27 11:27:32 -
Muratbey Gümrük Sahası'nda kaçak parfüm ele geçirildi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da 48 bin 754 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Muratbey Gümrük Sahası'nda ıslak mendil taşıdığı beyan edilen bir tır riskli olduğu değerlendirilerek x-ray taramasına alındı. Tarama sonucunda şüpheli yoğunluğa rastlanan tır açılarak arandı.

Gerçekleştirilen aramada tırın dorsesinin dış duvarlarında beyana uygun olarak ıslak mendille, iç kısımlarının ise parfümle dolu olduğu saptandı.

Operasyonda yaklaşık 10 milyon lira değerinde 48 bin 754 adet kaçak parfüm ele geçirildi.


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