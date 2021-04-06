Murat Yıldırım korona mı oldu? Murat Yıldırım’ın sağlık durumu nasıl?

Sosyal medya hesabından sevenlerine bilgi veren oyuncu Murat Yıldırım, ' Bir yıl kovalamanın ardından ‘evet, covid beni de yakaladı’ 5. Günümdeyim daha iyiyim çok daha iyi olacağım. Bütün dünyadan bu hastalığın gitmesi için dua ediyorum. Kendinize dikkat edin’ mesajını paylaştı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da koronaya yakalandığını duyurmuştu.

Murat Yıldırım kimdir?

Murat Yıldırım, 13 Nisan 1979 tarihinde Konya’da dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası aslen Mardinli olan Murat Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümününden mezundur. Tiyatro ve müziğe ilgi duyan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'na (YÜO) katıldı ve 3 yıl amatör olarak tiyatroda oynadı.

Televizyonda ilk oyunculuk deneyimini 1999 yılında yayınlanmaya başlayan Ayrılsak da Beraberiz dizisi ile yaşayan Murat Yıldırım, 20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi ancak bu evlilik 4 yıl sonra sonlandı. Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu İmane Elbani ile 13 Kasım 2016'da ikinci evliliğini yaptı. Murat Yıldırım, Atv ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster?” adlı yarışma programını sunmuştu.

Murat Yıldırım’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – İlk Öpücük (Hakan) (Sinema Filmi)

2017 – Ayla (Üsteğmen Mesut) (Sinema Filmi)

2016 – Sonsuz Aşk (Can) (Sinema Filmi)

2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Sinan) (Sinema Filmi)

2015 – Kocan Kadar Konuş (Sinan) (Sinema Filmi)

2015 – Gecenin Kraliçesi (Kartal) (TV Dizisi)

2015 – Ahirim Sensin (Kartal) (TV Dizisi)

2014 – Kırımlı (Sinema Filmi)

2012 – Suskunlar (Ecevit) (TV Dizisi)

2012 – Bağ Bozumu (Kendisi) (Sinema Filmi)

2010-2011 – Aşk ve Ceza (Savaş) (TV Dizisi)

2009 – EY Aşk Neredesin? (Çetin) (TV Dizisi)

2008 – Güz Sancısı (Behçet) (Sinema Filmi)

2007-2008 – Asi (Demir) (TV Dizisi)

2006 – Fırtına (Ali) (TV Dizisi)

2006 – Araf (Cenk) (Sinema Filmi)

2005 – Organize İşler (Tabutçu) (Sinema Filmi)

2004 – Büyük Yalan (Okan) (TV Dizisi)

2004 – Bütün Çocuklarım (Mesut) (TV Dizisi)

2003 – Ölümsüz Aşk (Sedat) (TV Dizisi)

2003 – Patron Kim? (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Yardımcı Oyuncu) (TV Dizisi)

1999-2003 – Ayrılsak da Beraberiz (TV Dizisi)