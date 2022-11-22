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Ekonomi Murat Ülker'den şok çıkış! 'Geliyor gelmekte olan' deyip...
Ekonomi

Murat Ülker'den şok çıkış! 'Geliyor gelmekte olan' deyip...

Ülker'in patronu iş insanı Murat Ülker, LinkedIn’de, "Geliyor gelmekte olan" paylaşımı yaptı. İşte o paylaşımın sebebi...

Yeniakit Publisher
2022-11-22 10:33:00 -
Murat Ülker'den şok çıkış! 'Geliyor gelmekte olan' deyip...

Türkiye'nin en zengin iş insanlarından Pladis Başkanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker, LinkedIn hesabından yaptığı son paylaşımda hem Türkçe hem İngilizce olarak “Geliyor gelmekte olan” yazdı.

Paylaşım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyalarında, mitinglerinde ve konuşmalarında kullandığı "Geliyor gelmekte olan" ifadeleriyle aynı olunca Ülker’in bu sözlerine ilgi arttı.

Bakın o paylaşımın sebebi neymiş

Sözlerin altında yatan sebep ise paylaşımın etiketlerinde ortaya çıktı. #bitcoin #blockchain #money #banking #iot etiketleri kullanan Murat Ülker, aslında bir girişimci olan Granny&Smith CEO’su Lars Behrendt’in paylaşıma atfen bu sözleri dile getirmişti.

49 yaşındaki Alman girişimci, yaptığı paylaşımda “bu altı dakika bankacılar ve geleneksel finansal kurumlar için bir kabus olacak” diyerek yıllar önce Bitcoin ve kripto paralar hakkında yaptığı bir konuşmaya atıfta bulunuyordu.

Bitcoin 16 bin dolar seviyesinde

Murat Ülker’in “Geliyor gelmekte olan” dediği Bitcoin, Türkiye’nin döviz kuruna Kur Korumalı Mevduat hamlesi yapmaya hazırlandığı Ekim 2021’de 61,374 doları gördükten sonra şimdilerde 16 bin-17 dolar seviyesinde geziyor.

 

 

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Yorumlar

yorumm

BITCOINI BILE MEVDUATA BAGLADINYA AKIT VALLA TEBRIKLER

ramses

BAŞI 50 YILDIR OYANAYAN BİR GRUP ;İHLAS GİBİ MARİFETLERİ BELLİ ;DEVLETİN YANINDAYKEN ANINDA YÖN DEĞİŞTİRMEYİ ARTIK BIRAKMALILAR!YILLARAC MUAHFAZAKARLAR OARAK ASKERİ AKNTİNLERDE SATILAMRINI BİLE AK PERTİ TEMİN ETT!Y ANLIŞA DÜŞMEMELİLER ;UMARIM MAKSADINI AŞMAMIŞ KONUNUN BAŞKA BİR İZAHI VARDIR;
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