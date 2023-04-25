Murat Ülker'den İSO'ya teşekkür
Ülker'in patronu iş insanı Murat Ülker, LinkedIn hesabından İstanbul Ticaret Odası'nın 1000 Konteynerlik İSO Yaşam Kenti projesi için teşekkür mesajı yayımladı.
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Ülker'in patronu iş insanı Murat Ülker, LinkedIn hesabından İstanbul Ticaret Odası'nın 1000 Konteynerlik İSO Yaşam Kenti projesi için teşekkür mesajı yayımladı.
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