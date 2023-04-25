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Aktüel Murat Ülker'den İSO'ya teşekkür
Aktüel

Murat Ülker'den İSO'ya teşekkür

Yeniakit Publisher
2023-04-25 01:31:00 -
Murat Ülker'den İSO'ya teşekkür

Ülker'in patronu iş insanı Murat Ülker, LinkedIn hesabından İstanbul Ticaret Odası'nın 1000 Konteynerlik İSO Yaşam Kenti projesi için teşekkür mesajı yayımladı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımında 'Birlikten güç doğar. Rabbim tamamına erdirsin. Bizi bir araya getirenlere teşekkürler.' ifadelerine yer verdi.

İşte Murat Ülker'in LinkedIn hesabından yaptığı o paylaşım;

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