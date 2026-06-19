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Ekonomi Murat Ülker pladis’in 10 yıllık başarı hikayesini anlattı! Küresel bir markaya dönüştü
Ekonomi

Murat Ülker pladis’in 10 yıllık başarı hikayesini anlattı! Küresel bir markaya dönüştü

Yeniakit Publisher
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Murat Ülker pladis’in 10 yıllık başarı hikayesini anlattı! Küresel bir markaya dönüştü

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, pladis’in kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla LinkedIn hesabından bir mesaj yayınladı. Ülker, şirketin 110’dan fazla ülkede faaliyet gösterip, 16 bin kişilik küresel bir markaya dönüştüğünü ve yıllık net gelirde 3 milyar sterlin eşiğini aştığını açıkladı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, pladis’in kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla LinkedIn hesabından bir mesaj yayınladı.

Şirketi kurarken amaçlarının sadece güçlü markaları aynı çatı altında toplamak olmadığını belirten Ülker, nesillerdir insanların hayatında yer alan markaları ortak bir vizyonla geleceğe taşımayı hedeflediklerini ifade etti. 

Yirmi Altı Fabrikayla Küresel Üretim Ağı

pladis’in 10 yıllık yolculuğunda büyük bir büyüme kaydettiğini vurgulayan Murat Ülker, şirketin 26 fabrikadan oluşan güçlü bir üretim ağına sahip olduğunu aktardı. Bu güçlü altyapıyla McVitie’s, Ülker ve GODIVA gibi köklü markaların yeni nesillerle buluşturulduğunu kaydetti.

Türkiye, Birleşik Krallık, Mısır, ABD, Suudi Arabistan, Hindistan, Nijerya ve Kazakistan’daki yatırımların kesintisiz sürdüğünü belirten Ülker, pladis’in “Happy People, Happy Planet” yaklaşımıyla sürdürülebilir büyümeyi merkeze aldığını söyledi.

"Gerçek Gücümüz Emek Veren İnsanlarımız"

Murat Ülker paylaşımında, pladis’in gerçek gücünün fabrikalarda, ofislerde ya da rakamlarda değil, markalara emek veren insanlarda ve tüketicilerle kurulan bağda olduğunu dile getirdi.

Ülker, mesajını “İlk 10 yılımızı geride bırakırken, önümüzdeki yıllarda da insanları mutlu etmeye ve mutlu olmaya devam edeceğiz.” sözleriyle tamamladı.

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