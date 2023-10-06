Murat Ülker Külliye’ye gitti, gördüklerini yazdı: Hayran oldum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde açılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne yaptığı ziyareti sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ülker, 'Beştepe’de devlet ciddiyeti ve güvenlik önlemlerinin yanında herkes ve her yaştan insanlar için 24 saat açık olan bir yer var' diyerek paylaştı.

Ülker'in paylaşımı şu şekilde:

BİR VİZYON SEMBOLÜ “CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ”

Beştepe’ye ikinci gidişimdi. İkisinde de bence mühim bir konuyu açıklığa kavuşturmak için randevu istemiştim. Maksat hasıl oldu. Tabii gerekli seviyede güvenlik önlemleri var.

Daha yıllar önce eski Başbakanlık binasına gittiğimde güvenlik açsından bir çok açık vardı ben de dilim dönüğünce açıklamaya çalışmıştım. Ama bugün enteresan olan Beştepe’de devlet ciddiyeti ve güvenlik önlemlerinin yanında herkes ve her yaştan insanlar için 24 saat açık olan bir yer var:

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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi. İşte bu vizyona hayran kaldım. Her şeyin başının okumak olduğu son bin küsür yılda Beştepe’deki muazzam kütüphane binasına üye olmadan bile girebiliyorsunuz. E-devlet üzerinden üye olarak da, e-kaynaklara kütüphaneye gitmeden erişim sağlayabilirsiniz. Çocuk, aktüel dergi, müzik, velhasıl birçok kaynağın bulunduğu dijital olarak da düzenlenmiş muazzam bir kütüphane!

Böyle ulaşımı kolay ve halka açık, 24 saat fiziki erişim olması muazzam. Okullar kapalıyken üniversite talebeleriyle dolu olan kütüphanede sessizlik, ciddiyet, merak ve hummalı bir faaliyet sürmekteydi.

İncelediğimde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2015 yılında inşasına başlanmış. 125.000 m² alanda 5.500 kişilik koltuk kapasitesiyle dev bir kompleks meydana gelmiş. içeriğinde 2.360.000 basılı kaynak, 14.101 adet basılı dergiye ait 2.033.103 sayı mevcut. Ayrıca, erişim sağlanan 64 adet veritabanında; 750.000 e-kitap, 7.000.000 elektronik tez ve 120.000 civarı e-dergiye ait 240.000.000’dan fazla makale, rapor vb bulunuyor.

Kütüphane binasının mimarisi de etkileyici; ortada Cihannüma Salonu adında bir ana salon ve ortasında dünya küresi var. Bu salonun çevresinde 7 kat, gökkubbe gibi sıralanmış.

Bu kütüphanenin fonksiyonel açıdan küçük ölçekte bir benzerini hat sanatı sergisine gittiğimde Üsküdar’da görmüştüm. Her tip, her yaşta gencin kaynaşmış bir biçimde kendi idealleri için çaba göstermeleri, kütüphaneleri benim için kıymetli yapıyor.

Aklıma gelen bazı yayınları Millet Kütüphanesi’nde kontrol ettim var mı diye; Kafa Dergisi var ama son sayısı daha gelmemişti. Dergideki röportajım ve bahsettiğim Aldon kitabı yoktu, hemen gönderdim.

Sonrasında merak edip araştırdım belediyeler de bu akımı yerelde destekliyor, mesela Fatih belediyesi ilçe sınırlarında 15 tane kütüphane açmış.