Murat Ongun, Cenevre'de tatil yaptığını ifşa eden Cüneyt Özdemir'den intikamını böyle aldı!

İstanbullular kar sebebi ile 10 saattir yardım beklediği ve mahrumiyetleri 30 saate kadar çıktığı gün Cenevre'de kar tatili yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'da olmadığını deşifre eden gazeteci Cüneyt Özdemir ile aynı ad ve soyadı taşıyan yolcu üzerinden intikamını aldı.

Gün içerisinde 2.5 milyonuncu yolcuyu paylaşan Ongun, söz konusu vatandaşın isminin de Cüneyt Özdemir olması üzerinden ilginç bir propagandaya kalkıştı.

Cüneyt Özdemir ne diyecek?

“O da bizim metromuzla yolculuk yapmak zorunda kaldı” imasında bulunan Murat Ongun, 2.5 milyon yolcu taşıdıkları metroların tamamının temelini AK Partili belediye tarafından atıldığını, sadece iki tanesinin bitmek üzere VHP'ye devredildiği ve CHP döneminde açıldığını, Ekrem İmamoğlu'nun henüz bir tane bile temelini attığı metroyu açamadığı gerçeğini gizleyerek yaptığı propagandaya, gazeteci Cüneyt Özdemir'den ne cevap geleceği merak ediliyor.