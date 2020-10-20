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Aktüel Murat Nehri çevresi sonbaharda görsel şölen sunuyor
Aktüel

Murat Nehri çevresi sonbaharda görsel şölen sunuyor

Bölgedeki doğal güzellikler AA muhabirince drone ile havadan görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:09:35 -
Murat Nehri çevresi sonbaharda görsel şölen sunuyor

AĞRI (AA) - Ağrı'da, Murat Nehri çevresi, ağaçların yapraklarının sonbahar ile kahverengi ve sarının farklı tonlarına bürünmesiyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Diyadin ilçesinde doğup bölgedeki diğer derelerin birleşmesiyle oluşan Murat Nehri'nde, sonbaharın gelişiyle görsel şölen yaşanıyor.

Tutak ve Hamur ilçeleri bölgesinde bulunan sarp dağların arasından kıvrıla kıvrıla akan nehirde, güz mevsimi kendini iyice hissettiriyor.

Kışları tamamı buzlarla kaplanarak yöredeki balıkçıların geçim kaynağı olan nehir, bugünlerde çevresindeki ağaçların yeşil, kahverengi ve sarının farklı tonlarıyla seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

Bölgedeki ağaçlar, bulutlar ve güneşin nehrin yüzeyine yansıyan gölgeleri görenleri büyülüyor.

Balık tutmak ve vakit geçirmek için nehrin kenarına gelen bazı vatandaşlar, manzaranın tadını çıkarıyor.

Ağrı-Van kara yolunun bulunduğu bölgede seyreden sürücüler, sonbaharın güzelliklerine şahitlik ediyor.

Vatandaşlardan Miraç Faruk Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Murat Nehri'nin yılın dört mevsimi ayrı güzelliklere büründüğünü söyledi.

Nehrin sahip olduğu güzelliklerle bölgeye renk kattığını dile getiren Tanrıverdi, "Güzel bir doğa ve görüntü var. Biz de arkadaşlarla vakit geçirmek için Murat Nehri'ne geliyoruz. Balık avlıyoruz ve avladığımız balıkları çoğu zaman tekrar nehre bırakıyoruz. Burada doğanın güzelliğini yaşıyoruz. Doğayla buluşup nefes alıyoruz. Nehirde güzel bir görüntü var ağaçların suya yansımasıyla muazzam bir görüntü ortaya çıkıyor. Çoğu zaman balık bizim için bahane oluyor, bu manzarayı izlemek için buraya geliyoruz."

Bölgedeki doğal güzellikler AA muhabirince drone ile havadan görüntülendi.

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