Murat Kurum Türkiye'de ilk defa olacak diye duyurdu!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm vaadiyle ilgili bilgiler vererek, Türkiye'de ilk defa 100 bin kiralık konut yapacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, NTV'de Seda Öğretir ve Ahmed Arpat'ın sorularına yanıt verdi.

Murat Kurum'un açıklamalarından ve sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle:

SEÇİM ÇALIŞMALARI NASIL GİDİYOR?

''Gittiğimiz her yerde coşkuyu görüyoruz. Bir heyecan var. İstanbul yorulmuş, beklentileri karşılanamamış. Gittiğimiz yerlerde ulaşımdan depreme, kentsel dönüşümden yeşil alanlara projelerimizi paylaşıyoruz.

İstanbul'da yaşamak sorun oldu. İstanbul'da yaşayan herkesin deprem korkusu var. Şu 5 yıllık süreçte maalesef sözler vermiş ama tutmamış bir yönetim var. İstanbullunun bu çileden bıkmışlığı var. Bir değişim sinyali var. Değişim arzusu ve isteği var. 31 Mart'a da tüm İstanbul'un kazanacağı gün diyoruz biz. 31 Mart'ta hiç kimse kaybetmeyecek.''

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İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİNE YANIT

''Sürekli bu polemiklerle karşılaşıyoruz. Şununla karşılaşmadım hiç, "Murat Kurum 650 bin konut yapacak, yapabilir mi? Yeşil alanla ilgili hedefler yapılabilir mi?" gibi proje üzerinden hiçbir şekilde konuşmuyoruz. Maalesef konuşamıyoruz. Karşıda kibri siyasi aklının önüne geçmiş bir aday var. Bu aday her gün bir polemik peşinde. 5 yıldır İstanbul dışında her konuyla ilgilenmiş biri. Bugün de aynı şey. Bir bakıyorsunuz, "ithal aday" diyor. Neye göre ithal aday. 1999 depreminde buradaydım. 2005'te TOKİ'de görev yaptım burada. Bizim yaptığımız işleri koyduğumuzda yanından bile geçemezler. Bizim yanımızda çırak olamazlar. Ben İstanbulluyum veya değilimi anlatmak zorunda değilim. Ben iş hayatımın büyük bir kısmını İstanbul'da geçirdim. Müsilajda biz buradaydık. Kendisi tatile gittiği zaman biz milletin yanındaydık. Anlayışı maalesef bu. Benim tasvip ettiğim bir durum değil.

İstanbul'da yaşayan biri olarak işinize gelirken, evinize giderken trafik çilesiyle karşı karşıyasınız. İBB Başkanından da beklentiniz sorunun çözülmesidir. Ama bakıyorsunuz sürekli bir İstanbul dışı gündem yaratıyor.''

"GAZZE'DE MAZLUMLAR SEVİNECEK" SÖZÜ

''Dün bizi Gazze-Filistin üzerinden eleştiren belediye başkanı, bugün TIR dorsesinin arkasında poz veriyor. Bu pozdan ötürü kendisini tebrik ediyorum. İyi poz vermesini biliyor. Ucunda Gazze'ye iyilik dokunacak her işin arkasındayız. 1485'te inşa edilen bir medreseye gittim. İstanbul'un geçmişine baktığınızda birçok medeniyetin burada yaşadığını görürsünüz. İstanbul'da Üsküdar'da başka bir medeniyet var. Eyüpsultan sizi İstanbul'un manevi muhafızı olarak karşılar. İstanbul'un 39 ilçesinin bir kimliği ve kültürü vardır. Burada birçok medeniyetin uyum içinde yaşadığı bir anlayış var. İstanbul sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir şehir değil, dünyanın başkenti diye tarif edilen bir şehirdir.

Biz sessiz kalacaksak kişiliğimizi, kimliğimizi kaybedeceğiz. Bizi biz yapan değerleri unutamayız. Biz her zaman mazluma el uzatan bir millet olduk. İBB bizim söylemimiz üzerine bir TIR gönderiyorsa bu yanlış olamaz. Bunu siyasi bir malzeme haline getirmek yanlıştır. Yanlış olan TIR'ın dorsesinin önünde poz vermektir.

İBB'nin Gazze için bir mücadele verdiğini gördünüz mü? Sadece Gazze değil, Ukrayna da var. Şurada bir araya gelsek de hep birlikte bir TIR yollasak. Şimdiye kadar neden yapmadılar? Deprem bölgesine gidiyorsunuz, "biz bu konutları yapacağız" diyoruz "biz bedava yapacağız" diyorlar. Yap, tutan mı var? Niye yapmadılar?''

"YOĞUNLUKTA DİLİNİZ SÜRÇEBİLİYOR"

''Çok yoğun programımız var. Sabah 8'de başlıyorsunuz ve gece 2'ye 3'e kadar. Her gün böyle. İster istemez bu yoğunlukta diliniz sürçebiliyor. Ben bunu insani buluyorum. Fark ettiğim zaman da bugün bunu haber yaparlar diye ifade etmeye çalıştım. Küçükçekmece'ye gitmişiz Büyükçekmece demişiz. İstanbul'u bilmiyor diyorlar. 1 haftalık sürece bakın. Özgür Özel ve İmamoğlu birçok gaf yaptılar. Gafın ötesine geçtiler. Bedelli askerlik yapanların vatan sevgisini sorgulayacak şeyler söylediler. Bunu düzeltmek için bir girişimde de bulunmadılar. Biz insanız, hata da yapabiliriz. Farklı bir söylem de söyleyebiliriz. En azından samimiyiz. Samimi olmak her şeyden değerli. İnsansınız hatadan dönmek erdemdir.''

DEM SEÇMENİ CHP'YE DESTEK VERİR Mİ?

''DEM, 22 ilçede belediye başkanı adayı çıkarmamış. Bazı ilçelerde adayları CHP listelerinde. Sonuçta kent uzlaşısı altında ittifak yaptıklarını kendileri söylüyorlar. Bunun ismini koyamadılar. Başak Demirtaş adaylığını ilan etti. Talimat gelince "ben aday değilim" dedi. Orada terör örgütü elebaşı açıklama yaptı. İttifakı işaret etti. Sonra aday değişti. O adayların da ne yapıp yapmayacağını göreceğiz. Masa arkasında her zamanki gibi bir ittifak söz konusu. Bunu da niye gizlerler anlamıyorum. Çıkın mertçe söyleyin. Bakıyorsunuz masada 6 kişi, 8 kişi. Biri üzerinde biri altında. Diğer adayların nasıl bir söylem içinde olduğu beni ilgilendirmiyor. Tüm adaylara saygılıyız. Milletimiz 31 Mart'ta şunun kararını verecek, 5 yıllık süreçte verdiği sözleri tutmayan bir aday var, diğer tarafta bakanlık yapmış, milletin yanında olmuş bir aday var. Türkiye Yüzyılında İstanbul lokomotif bir şehir olsun mu olmasın mı? Bunun kararının verileceği bir seçim olacak.''

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM VAADİ

''Biz 650 bin konut dönüştüreceğiz dediğimizde maalesef CHP'li İBB Başkanı şunu ifade ediyor. Bu konutlar dönüştürülmemeli diyor. Niye? Çünkü kendisi böyle bir işi yapamayacağını biliyor. İstanbul bir deprem şehriyse, Türkiye bir deprem ülkesiyse dolayısıyla bu manada İstanbul'da depremi birinci gündem haline getirmek zorundayız. İstanbul'da istiyoruz ki tek bir riskli yapı kalmasın. İstanbul'da baktığınızda 1.5 milyon riskli konut var. 600 bininin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Bizim bir şekilde vatandaşımıza bu işi yapıp vermemiz lazım. 650 bin konutu 5 yıl içinde dönüştürmek istiyoruz. 300 binini KİPTAŞ vasıtasıyla, yılda 60 bin konut dönüştüreceğiz. Belediye olarak da 300 bin konutu biz dönüştürerek bu dönüşümü yapmak istiyoruz. 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi vereceğiz.''

''TÜRKİYE'DE İLK DEFA 100 BİN LİRALIK KONUT YAPACAĞIZ"

''Türkiye'de ilk defa 100 bin kiralık konut yapacağız. 39 ilçeye 100 bin kiralık konut yapacağız. Buradaki amaç şu, kentsel dönüşüme giren insanlarımızı evi yapılana kadar orada misafir edeceğiz. İstanbul'da kira ve konut fiyatlarını düşürmemiz için arzı artırmamız lazım. İstanbul'da bir deprem olduğunda biz enkazlara ulaşamayız. Böylesi kötü bir durum karşısında seferberlik anlayışıyla bu işi yapmamız lazım. Bunun kaçarı yok, başka bir alternatifi de yok.

İstanbul'un kaynağını İstanbul'a aktarırsanız her şeye yeter. Reklam bütçesi, deprem bütçesinin 2 katı. Bu irade bile sorgulanması gereken bir irade. Reklama bu kadar para harcarsan, bu işleri yapamazsın, kaynak da bulamazsın. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de yaptık. 1 yıl içinde yaptık. O zaman da "nasıl yapacaksınız?" dediler, biz yaptık.

Metrobüs yolunu afette acil ulaşım yolu olarak kullanacağız. Metrobüs yolunda kuzey ve güneye bağlayacağımız afet yolları olacak. Buralarda vatandaşlara yardım götürebileceğimiz ulaşım yolları olacak.''

EMEKLİYE 2 BİN 500 TL YARDIM VAADİ

''Evdeki çalışan sayısına bakacağız, asgari geçim miktarının altındaysa her bir emekli vatandaşımıza 2 bin 500 TL destek ödemesi yapacağız. Bunu da her yıl artırmak istiyoruz.''

TRAFİK SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?

''Biz söylüyorsak yaparız. Burada da uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul istiyoruz. 2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu şu an pik saatlerde yüzde 90'lara ulaşmış. Trafik büyük bir çile haline geldi. Toplu ulaşım oranını artırmamız lazım. Metro ağını ilk 5 yılda 650 kilometreye ulaştırmak istiyoruz. Raylı sistemle alakalı güzel projelerimiz var. Vatandaşımız her ilçeden evine işine metroyla gidebilsin istiyoruz. 5 önemli hat yapacağız. Avcılar'dan bir vatandaş 60 dakikada Üsküdar'a ulaşabilecek. Beylikdüzü'nden Gayrettepe'ye 60 dakikada ulaşılabilecek. Mecidiyeköy'den Kartal'a 48 dakikada ulaşılabilecek.

Kara yolu tünelleri yapacağız. 122 kilometrelik bir hat. İspark'a yüzde 25 indirim yapacağız. İlk yarım saat ücretsiz olacak. Evinin önüne park eden vatandaşımızdan para almayacağız. İstanbul'daki trafik çilesini bitireceğiz. Liyakatlı kadrolarla çalışacağız.

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattı. 10.9 kilometre bir hat bu. Açtıkları 5.3 kilometre. Bu hatta da yaptıkları, bütün hatları biz yaptık diyorlar ya, bu hattın da sadece 3 kilometresini onlar yapmış. Madem Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattı açılıyorsa kalanların da açılış gününü bekleyeceğiz. Sancaktepe Şehir Hastanesi istasyonunda yolcu alımı olacak mı? Madem açıysanız Veysel Karani, Hasanpaşa, Sancaktepe Şehir Hastanesi durağı nerede? Bunların işi gücü algı. Sırf açtık demek için durakları atlayarak açtık diyorlar.''

TAKSİ SORUNUNA ÇÖZÜM PROJESİ

''İstanbul'un taksisi marka olacak. Bir kural olacak, İstanbul'da taksinin bir kültürü olacak. Havalimanından binen bir turist İstanbul'a geldiğinde gıpta ile bakacak. Biz eğitimlerin hepsini vereceğiz. Tek bir merkezden yöneteceğiz. İhtiyaca göre taksi plakası artıracağız. Ödül, ceza, puan sistemini getiriyoruz. Taksicilerin de endişeleri var. Onların da taleplerini göreceğiz.''

KANAL İSTANBUL PROJESİ

''Vatandaşımızın en önemli gündemlerinden biri ulaşım, diğeri deprem, konut, kira fiyatları, hane ekonomisinin yükseltilmesi gibi sıralanıyor. Bu acil gündemlerimiz. Bu gündemleri yapmadan farklı bir gündem peşinde olmayacağız.''