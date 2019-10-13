Murat Kurum: Operasyon bitince inşaat çalışmalarına başlayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Barış Pınarı Harekâtı’nın başarıyla tamamlanmasının ardından oluşacak güvenli bölgede imar ve inşaat çalışmalarına başlanacağını duyurdu. Kurum, “Operasyon bittiğinde buralarda yer alan ilçelerden, 140 köyden oluşan yerleşim projesini hayata geçireceğiz” dedi.

Sınır ötesi operasyonun illere 350 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Kurum, şöyle konuştu: “Harekâtın adı Barış Pınarı. Bölgeye huzur, barış, istikrar getirmek amacıyla yapılıyor. Vatan toprakları dışında olan Suriyeli kardeşlerimizi vatanlarına geri götürebilmek için bir güvenli bölge, bir koridor oluşturmak amacıyla yapılan bir operasyon. Ki; bu operasyon neticesinde inşallah Fırat Kalkanı, Afrin ve Pençe harekâtlarında olduğu gibi Barış Pınarı’nda da şanlı ordumuz zafer kazanacak. Teröristlerin inlerine girecek. O bebek katillerine en gereken cevabı sahada net bir şekilde verecek. Allah ordumuzu yardımcısı olsun, Allah ayaklarına taş değdirmesin, Allah onları muzaffer eylesin.”