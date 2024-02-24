Murat Kurum ile gençler arasında güldüren anlar
Cumhur İttifakının İBB adayı olan Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor. Gençler ile bir araya gelen Murat Kurum ile gençlerin arasında güldüren anlar yaşandı. Murat Kurum o anları ‘Yapıyoruz biz sporu’ başlığı ile paylaştı.
31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Türkiye’nin gözü kulağı megakent İstanbul’da. İBB başkanı olan İmamoğlu’nun en güçlü rakibi Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor. Kurum’un bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençler ile bir araya geldiği anları paylaştı.
Bağcılar’da gençler ile bir araya gelen Kurum’a Bağcılar Belediye Başkanı olan Abdullah Özdemir’de eşlik etti.
Bir oyun salonunda Özdemir ile konsol başına oturan Kurum, Özdemir’in oyun kolunu gençlere uzatması ile Kurum, “Bir dakika seni bir yeneyim de” dedi. Cevabı karşısında herkesi güldüren Murat Kurum’un futbol oyununda gol atması ile gençler “Murat Başkan oley” diyerek tezahürat yaptı.
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Gençler ile buluşmasına birçok basın mensubu eşlik ederken, Murat Kurum’un danışmanlarından birisi rakip kalesinde İmamoğlu’nun olduğunu söyledi, o anlar anbean kayıt altına alındı.
Murat Kurum gençler ile bir araya gelerek oyun oynadığı anları sosyal medya hesabından, “Yapıyoruz bu sporu” diyerek paylaştı. Paylaşım kısa sürede on binlerce kullanıcı tarafından görüntülendi.
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