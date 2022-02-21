Murat Kurum "Acil" diyerek duyurdu: Türkiye'nin ihtiyacı var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin görüldüğü şehirlerden biri olan Konya'da düzenlenen İklim Şurası'na katıldı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, binin üzerinde katılım sağlanan Şura, 209 üniversiteden gelen İklim Elçilerinin Bakan Kurum ile bir araya geldiği Gençlik Oturumuyla başladı. Ardından şuranın açılış töreninde İklim Elçileri tarafından hazırlanan Gençlik Bildirgesi okundu. Bildirgede, iklim değişikliğine karşı atılacak adımlara vurgu yapıldı.

Bakan Kurum, İklim Şurası'nın açılış töreninde bir de konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasıyla yeni ufkunu belirleyip yeni bir yola çıktığını, bu yolun '2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Devrimi' olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Türkiye'nin sözü ne kadar yükselirse, etkisi küresel düzeyde hissedilecek, Türkiye'nin yeşil kalkınma yolunda liderliğini hızlandıracaktır. Sel felaketlerinden etkilenen Rize, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da hayatı normalleştirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Antalya ve Muğla'da yaşanan dev yangınların yaralarını sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İklim değişikliği sonuçları bakımından; sadece çevre, jeofizik ve ekoloji bilimlerinin bir konusu olmaktan artık çıkmıştır. Ekonomi, maliye ve sosyal politikaların da konusu olmuş, bir kalkınma meselesine dönüşmüştür. Türkiye, iklim değişikliğinin geldiği bu noktadan sorumlu bir ülke değildir. Ancak bizim tarihten gelen bir hassasiyetimiz var. O da insanlığa karşı vazife bilincimiz. Şuramızda oluşan ortak kanaate göre; el birliğiyle 2022 yılında ülkemizin güncel Ulusal Katkı Beyanını ve Uzun Dönem Strateji ve Eylem Planımızı hazırlayacağımız bir toplantı olacak. Tüm istişareleri bitirip yıl sonuna kadar tamamlayacağız. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryasına sunacağız" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin acilen ihtiyacı var"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'nin acilen kapsamlı bir İklim Kanunu'na ihtiyacı var. Hazırlıkları sürdürülen İklim Kanunu'nu Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılını şekillendirecek çerçeve bir belge olacaktır" dedi.