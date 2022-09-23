Murat Köse’den çocuklara davet!
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çocukları trafik kurallarını öğrenmeleri için minyatür şehre davet etti.
YENİ AKİT ANKARA
Mamak Belediyesi tarafından çocukların trafik kurallarını öğrenmeleri için hazırlanan minyatür şehir ziyaretçilerini bekliyor.Köse sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile çocukları minyatür şehre davet etti.
Köse paylaşımında, “Haydi Çocuklar Trafik Eğitim Parkı'na Minyatür Şehirinizde çocuklarımıza erken yaşta Trafik kurallarını yaşayarak öğretiyoruz. Öğrencilerimizi Trafik Eğitim Parkımıza davet ediyoruz. Öğretmenlerin koordinasyonu ile Anaokul ve İlkokul öğrencilerine ücretsiz hizmet veriyoruz” dedi.