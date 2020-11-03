  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Murat Kekili fena patladı! 'Hangi geri zekalı bunu yapar?'
Medya

Murat Kekili fena patladı! 'Hangi geri zekalı bunu yapar?'

Şarkıcı Murat Kekili, Hristiyan adeti olan ‘cadılar bayramı’ safsatası için parti düzenleyen sözde ünlü isimlere sosyal medya hesabından patladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 17:35:00 -
Murat Kekili fena patladı! 'Hangi geri zekalı bunu yapar?'

Kokuşmuş sosyete camiası koronavirüs tedbirlerini hiçe saymaya devam ediyor. ‘Ünlü’ olarak nitelenen kişilerin her hafta imza attıkları rezil partilere bir yenisi daha eklendi.

İzmir'deki felaketin üzerinden henüz hafta geçmemişken skandal partiler düzeyenlere Murat Kekili'den sert bir tepki geldi.

Kekili yaptığı açıklamada, "Ne cadısı, ne bayramı? Hangi geri zekalı, ahlaksız bir primat böyle bir zamanda cadılar bayramını kutlar ki? Bu nasıl bir akıl oyunu böyle?"  dedi.

"Ayıp lan ayıp

Afetzedelerin enkaz altındaki zimmetlerini çalmaya çalışanlara da tepki gösteren Kekili, "Ayıp lan ayıp! Olmayan kafanızı mı yediniz şerefsizler.Deprem korkusuyla evine giremeyen çaresiz insanların evlerini nasıl soyarsınız? Elleri kırılasıcalar!" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan'dan bomba itiraf!
Siyaset

Ali Babacan'dan bomba itiraf!

Kurduğu yeni parti halk tarafından rağbet görmeyen Ali Babacan, rotasını şaşırdığını itiraf etti. Solak medyaya konuşan Babacan “Çok şükür m..
Eğer doğru ise boşa kürek sallıyorlar! ‘Rusya’nın saldırısı, Türkiye’ye mesaj mıydı?’
Dünya

Eğer doğru ise boşa kürek sallıyorlar! ‘Rusya’nın saldırısı, Türkiye’ye mesaj mıydı?’

Pakistan kaynaklı bir gazetede yayınlanan analizde çarpıcı ifadeler yer aldı. Rusya’nın Suriye’nin İdlip ilinin kuzey bölgesinde düzenlediği..
Viyana'daki saldırı sonrası Türklere uyarı!
Dünya

Viyana'daki saldırı sonrası Türklere uyarı! "Evinizden çıkmayın"

Terör saldırısının ardından açıklamalarda bulunan Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, "Viyana'daki tüm vatandaşlara evlerinden çıkmamalarını, bu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay