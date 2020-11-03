Murat Kekili fena patladı! 'Hangi geri zekalı bunu yapar?'

Kokuşmuş sosyete camiası koronavirüs tedbirlerini hiçe saymaya devam ediyor. ‘Ünlü’ olarak nitelenen kişilerin her hafta imza attıkları rezil partilere bir yenisi daha eklendi.

İzmir'deki felaketin üzerinden henüz hafta geçmemişken skandal partiler düzeyenlere Murat Kekili'den sert bir tepki geldi.

Kekili yaptığı açıklamada, "Ne cadısı, ne bayramı? Hangi geri zekalı, ahlaksız bir primat böyle bir zamanda cadılar bayramını kutlar ki? Bu nasıl bir akıl oyunu böyle?" dedi.

"Ayıp lan ayıp

Afetzedelerin enkaz altındaki zimmetlerini çalmaya çalışanlara da tepki gösteren Kekili, "Ayıp lan ayıp! Olmayan kafanızı mı yediniz şerefsizler.Deprem korkusuyla evine giremeyen çaresiz insanların evlerini nasıl soyarsınız? Elleri kırılasıcalar!" ifadelerini kullandı.